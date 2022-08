निजी बैंक के कर्मी पर जानलेवा हमला कर सवा लाख रुपए की लूट

होश आने के बाद राहगीरों को रोकता रहा, विधायक ने पहुंचाया अस्पताल

तेंदूखेड़ा. तेंदूखेड़ा थानांतर्गत सांगा व कंसा घाट के बीच मंगलवार की दोपहर 1 बजे के करीब निजी बैंक के कर्मचारी के साथ लाठियों से हमलाकर 1 लाख 26 हजार रुपए लूट की घटना सामने आई है। दो लुटेरों ने लाठियों से कर्मचारी को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया, जब होश आया तो वहां से निकल रहे राहगीरों से मदद की गुहार लगाई कोई नहीं रुका, इतनी देर में जबेरा विधायक वहां से निकले और उन्होंने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया है।

तेंदूखेड़ा में एक प्राइवेट बैंक संचालित है जो स्व सहायता समूहों को लोन देता है। कटनी निवासी अंकुर गर्ग (19) अपनी रुटीन वर्किंग के तहत मंगलवार को पहले बैलडाना गावं गया वहां से तीन समूहों की राशि एकत्रित की। इसके बाद हरई गांव में भी तीन समूहों से राशि जमा कराई। इसके बाद वह तेंदूखेड़ा के लिए निकल पड़ा। इसी बीच सांगा और कंसा के बीच दो लुटेरों ने बाइक से आ रहे अंकुर पर लाठियों से हमला कर दिया। उसका बैग छीनकर जंगल में फरार हो गए, जिसमें 1 लाख 26 हजार रुपए थे। सिर पर लाठियों के प्रहार से अंकुर बेहोश हो गया, जब उसे कुछ देर बाद होश आया तो उसने घटना की जानकारी मैनेजर को दी। इस बीच राह चल रहे लोगों से उसने मदद की गुहार लगाई लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं रुक रहा था। इसी बीच जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह वहां से निकलने और उन्होंने वाहन रोककर बगैर देरी किए घायल को अपने वाहन में बिठाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर इलाज कराया। जहां अंकुर के सिर में 10 टांके आए हैं।

थाना प्रभारी बीएल चौधरी ने घटना का मौका मुआयना किया तो वहां पर भिरा की दो लाठियां पड़ी मिली। सड़क पर खून पड़ा था, लाठियों में भी खून के निशान मिले हैं। घटना स्थल पर मिले साक्ष्यों के अनुसार निजी बैंक कर्मी के ऊपर जान लेवा हमला करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया गया है।

तेंदूखेड़ा एसडीओपी मानसींग परमार ने बताया कि घटना के बाद पुलिस जगह-जगह लुटेरों की खोजबीन कर रही है। लुटेरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

One and a half lakh rupees looted by deadly attack