बायपास होने के बाद बस्ती से निकल रहा भारी वाहन

गंदे पानी की निकासी के लिए बीच सड़क पर ही डाल दिया पाइप

दमोह. बजरिया वार्ड नं. 6 जटाशंकर मंदिर के पीछे से शुरू होता है और बजरिया चौराहा पर समाप्त होता है। इस वार्ड के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां नालियां न होने पर एक जगह बीच में से ही गंदे नाली का पाइप निकालकर पानी बहाया जा रहा है। यहां पर वास्तविक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी नहीं मिला है।

जटाशंकर पहाड़ी की तलहटी के किनारे बसा हुआ बजरिया वार्ड नं.6 में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, यहां पर सड़क, पानी, नाली की समस्या से नागरिक जूझ रहे हैं। यहां के रोड किनारे रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बायपास मार्ग बनने के बाद भी भारी ट्रैफिक बस्ती की संकरी गली से निकल रहा है, जिससे रोड भी क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। आपको बता दें जब दमोह में बायपास का निर्माण नहीं हुआ था, तब बांदकपुर व कटनी मार्ग की ओर जाने वाली बसों के लिए जटांशकर मंदिर के पीछे से होकर लिंक रोड निकाला गया था, जो जटाशंकर मुक्तिधाम से होते हुए निकलता है। अब यह मार्ग शार्टकट होने से अति व्यस्त मार्ग हो गया है। जिससे बस्ती के अंदर से निकल रहा भारी ट्रैफिक लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। वार्ड का भ्रमण करने पर कहीं भी पक्की सड़क नहीं मिली, कई जगह नालियां न होने से बीच से पानी बहाया जा रहा है। जो एक गंदी बस्ती की तरह दिखाई देता है। पूरी कॉलोनी में सफाई व्यवस्था नजर नहीं आई। प्राइमरी स्कूल के सामने ही कचरे का ढेर लगा मिला।

पहाड़ पर चढ़ाई सप्लाई लाइन

इस वार्ड पेयजल सप्लाई पाइप लाइन बिछाए जाने के लिए नगर पालिका परिषद ने पहले पाइप लाइन पहाड़ी पर चढ़ाई है, फिर यहां से नीचे उताकर लोगों के घर तक पहुंचाई है। जिससे पानी पहाड़ी को पार करते हुए लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस तरह की युक्ति में बड़े भ्रष्टाचार की गंध आती है कि किमी बढ़ाने के लिए सप्लाई लाइन पहले पहाड़ी पर चढ़ा दी फिर नीचे उतार दी गई है।

सड़क नाली प्रमुख एजेंडा

वार्ड पार्षद राघवेंद्र रघु श्रीवास्तव का कहना है कि बजरिया वार्ड नं.6 में सड़क व नाली प्रमुख समस्या है, प्रमुख एजेंडा है, जिसके प्रस्ताव डाले हैं। इसके अलावा वास्तविक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिन्हें शत प्रतिशत लाभ दिलाया जाना है। उनके वार्ड से भारी यातायात निकल रहा है। जिस पर प्रतिबंध लगवाकर यातायात बायपास से डायवर्ड कराना प्रमुख एजेंडे में शामिल है। क्योंकि बस्ती के अंदर से भारी वाहनों का प्रवेश खतरनाक है।

Pipe put on the middle of the road to drain the dirty water