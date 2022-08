मुरम, मिट्टी, गिट्टी से 5 बार में नहीं भर पाए गड्ढे

लाखों रुपए खर्च फिर भी सड़कें ध्वस्त

दमोह. नगर पालिका परिषद द्वारा सड़कों के टिकाऊपन निर्माण की दिशा में काम नहीं कर रही है। शहर की सभी सड़कों में गड्ढे निकल आए हैं, जिन्हें भरने के लिए 5 बार मुरम, मिट्टी व गिट्टी का उपयोग किया गया है। जिसमें लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। जितनी राशि में गड्ढे भरने का प्रयास किया गया है उतनी राशि में पक्का पेंचवर्क हो सकता था।

गिट्टी बन रही फिसलन का कारण

दमोह शहर की प्रमुख सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। घंटाघर से निकले 5 रास्तों पर मई माह से शुरू हुई बारिश के कारण गड्ढे निकल आए थे। जिन्हें भरने के लिए मुरम, मिट्टी व गिट्टी का उपयोग किया गया था। लेकिन हर बारिश होने पर यह मिट्टी और मुरम बह गई। जिसके बाद अब केवल ऊपर गिट्टी दिखाई दे रही है। यह गिट्टी फिसलन का कारण बन रही है।

सत्तापक्ष के लोगों को मिलते हैं ठेका

दमोह शहर में जानकारों के मुताबिक जो लोक निर्माण विभाग के सड़कों के एक्सपर्ट ठेकेदार थे, उन्हें भाजपा के शासनकाल में दरकिनार करते हुए सत्तापक्ष से जुड़े कार्यकर्ताओं के नाम ठेके निकलने लगे। जिन्होंने अपना पंजीयन कराया और ठेके ले लिए अब उनके पास सड़क बनाने का अनुभव संसाधन नहीं होने पर यह काम उन्होंने पेटी पर दे दिया। जिससे पेटीदार ने यहां वहां से जुगाड़कर सड़कों लत्ता लपेड़ी कर दी। जिससे सड़क बनने के बाद पहली बारिश में उधडऩे लगी और उसमें गड्ढे होने लगे हैं। अब संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी की 3 साल की है तो उसे सुधारने के बजाए मुरम, मिट्टी पर ऊपर से गिट्टी डालकर काम चलाया जाता है। इसके बाद फिर बारिश होती है और मुरम व मिट्टी बहने से गिट्टी दिखाई देती है।

एक भी ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं

घटिया सड़कों को लेकर एक भी ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की है। नागरिकों द्वारा शिकायत की जाती है तो दवाब बनाया जाता है। सबसे ज्यादा दवाब सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले पर बनाया जाता है। जिससे ऐन-केन प्रकारेण शिकायत वापस दिलाकर मुक्ति पा ली जाती है। या फिर सीएम हेल्पलाइन पर बगैर निराकरण कराए शिकायत बंद कराकर कलेक्टर से सीएम हेल्पलाइन त्वरित गति से निपटाए जाने पर वाहवाही का प्रमाण-पत्र ले लिया जाता है। साक्ष्यों के सहित कई शिकायतें की गईं लेकिन एक भी मामले में जांच कराकर दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।

स्कूटी चालक महिलाओं को मुसीबत

शहर में गड्ढे व गिट्टी निकलने से सबसे ज्यादा मुसीबत स्कूटी चालक युवतियों व महिलाओं को हो रही है। छोटे पहिए होने के कारण जरा सी चूक से वह गिर रही हैं। जिससे चोटिल भी हो रही हैं, हालांकि महिलाएं धीमी रफ्तार से स्कूटी चलाती हैं, जिससे बड़ा हादसा सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसे दो चार मामले शहर में प्रतिदिन सामने आ रहे हैं।

बारिश रुकने तक समस्या

बारिश का सीजन चल रहा है, जिससे कोई भी नया निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो सकता है। नगर पालिका परिषद में सड़कों के नए निर्माण के टेंडर लग चुके हैं, सड़कों का निर्माण बारिश के बाद होगा, जिससे बारिश समाप्त होने तक लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा।

Pits could not be filled in 5 times with Muram, soil