तालाबों के शुद्धिकरण के लिए फाइलों में अटकी योजनाएं

कैबिनेट मंत्री ने राज्य सरकार प्रस्ताव दें तो तकनीक व वित्तीय स्वीकृती देंगे

दमोह. दमोह शहर के तालाब भू-जल स्तर बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं। जल संकट के दौर में इन तालाबों की अथाह जल राशि जनसमूह के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन सालों से जमा दूषित पानी के शुद्धिकरण की अनेक योजनाएं व फाइलें तैयार हुईं जो ठंडे बस्ते में दबी हुई हैं।

दमोह शहर के 5 जल स्रोत जिनमें बेलाताल, पुराना तालाब, दीवानजी की तलैया, फुटेरा तालाब, धुवा तालाब ऐसे हैं, जिनमें से केवल एक तालाब का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। शेष जनसमुदाय के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काम आते हैं। दमोह शहर के अंदर 4 बड़े जल स्रोत हैं। जिनमें फुटेरा, तालाब, पुराना तालाब, बेलाताल व दीवानजी की तलैया शामिल हैं। हर साल गर्मियों में नगर पालिका परिषद द्वारा इन जलस्रोतों की सफाई अभियान के तहत लाखों रुपयों के बिलों का भुगतान करती है, जिसमें केवल ऊपरी स्तर पर चोई हटाकर तालाब को साफ, स्वच्छ व निर्मल बताकर राशि का भुगतान कर दिया जाता है, दूर से देखने में यहां उपलब्ध अथाह जल राशि दिखाई देती है, लेकिन यह पानी हाथ में ही लेते ही लोगों को अनेक बीमारियों से जकडऩे वाला साबित होता है। इस पानी में नियमित उतरने वाले लोगों को चर्म रोग की शिकायत होती है। कई ऐसे मामले आए हैं, जिन्हें महीनों इलाज कराना पड़ा है लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ है।

पानी निकालकर गहरीकरण की जरुरत

शहर के इन बड़े जल स्रोतों का पानी संड़ाध मार रहा है। इसका कारण यह है कि शहर के गंदे नालों को इन तालाबों में मिला दिया गया है, जिससे यहां का पानी दूषित हो चुका है। जिसका उपयोग हाथ धोने तक में नहीं किया जा सकता है। इन चारों जलस्रोतों की चोई हटाने के बजाए इनका पानी बाहर निकालकर गहरीकरण कराने के बाद मिल रहे गंदे नालों को डायवर्ड किए जाना आवश्यक है। लेकिन इस मूल कार्ययोजना पर कार्य नहीं किया जा रहा है।

पुराना तालाब व तलैया का बना प्रोजेक्ट

करीब 7 साल पहले पुराना तालाब व दीवान जी तलैया के पानी के शुद्धिकरण के लिए बाकायदा प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। बाहर के विशेषज्ञ के दलों ने मौका मुआयना किया था। इन दोनों का पानी बदलकर वॉटर ट्रीटमेंट करते हुए उपयोगी बनाया जाना था, लेकिन उक्त फाइलें भी ठंडे बस्ते में चले गए थे।

तालाबों का संरक्षण राज्य के जिम्में

केंद्रीय कैबिनेट जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहले केंद्र सरकार केवल सिंचाई तालाबों पर तकनीक व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती थी, अब ऐसे तालाबों के लिए भी तकनीक व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, जो जनसमुदाय के लिए उपयोगी हैं, यदि राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर दें तो काम कराया जा सकता है।

