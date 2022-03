छोटे भाई की मदद से बलात्कारी तक पहुंची पुलिस

तालाब पानी पीने आया आरोपी ग्रामीण की निशानदेही पर पकड़ा

दमोह/ जबेरा. 10 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार की रात पकड़ लिया था। उधर जबेरा थाने के सामने ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे, उनकी मांग थी कि पुलिस ने सही आरोपी को नहीं पकड़ा। शनिवार की शाम दमोह में एसपी डीआर तेनीवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलात्कार के आरोपी के पकड़े जाने का खुलासा किया तो उधर ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया कि पुलिस ने सही आरोपी को पकड़ा है।

एसपी डीआर तेनीवार ने बताया कि आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। डीआइजी विवेक राज सिंह कुकरेल के निर्देशन में 6 टीमें सर्चिंग कर रहीं थीं। संदेही का छोटा भाई भी सर्चिंग में मदद करता रहा। एसपी ने बताया आरोपी जंगल में छुपा था, वह भूख प्यास से व्याकुल था, जिससे तालाब पानी पीने के लिए आ रहा था। एक ग्रामीण ने हुलिया के आधार पर सर्चिंग कर रहे एक पुलिसकर्मी को जानकारी दी, जिन्होंने ग्रामीण की मदद से उसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पहले आरोपी घटना से इंकार करता रहा, इसके बाद उसने अपराध कबूल कर लिया है।

घर से 100 मीटर दूर घटनास्थल

एसपी ने बताया कि मासूम अपनी दादी के साथ आंगन में सो रही थी, रात 3 बजे बालिका को सोते हुए उठाकर ले गया और बलात्कार करने के बाद मौके से भाग निकला।

30-40 संदेहियों से की पूछताछ

पुलिस के सामने बलात्कारी तक पहुंचना चैलेंज था, पुलिस ने घटना के बाद 30 से 40 संदेहियों पर अपना जांच का दायरा घुमाया था। संदेहियों में छोटा भाई भी शामिल था, जिसने जंगल में अपने भाई के होने व उसके पास पैसा व मोबाइल न होने पर जंगल में ही भूखा-प्यासा छिपे होने की जानकारी दी थी, जब उसे प्यास लगी और तालाब के पास पानी पीने आया तो पकड़ा गया।

खराब चरित्र व नशे का आदी

एसपी ने बताया कि आरोपी नशे का आदी रहा है। शराब व गांजा का नशा करता रहा है। चरित्र के मामले में भी खराब है। आरोपी शादीशुदा है, लेकिन इसकी पत्नी शादी के दो-तीन माह में ही इसके चरित्र की वजह से छोड़कर चली गई। पिछले 11 माह से इसके पास नहीं आ रही है।

आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का

आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का शातिर बदमाश है। इस अपराध के अलावा 6 अन्य अपराध पंजीबद्ध है। लंबे समय के लिए जेल भी जा चुका है। प्रकरण में वर्ष 2020 में वन विभाग के कर्मचारी व वनरक्षक पर गंभीर हमला कर अपराध भी किया है। शासकीय भूमि पर स्वयं व रिश्तेदारों का कब्जा कराया गया था, जिसे हटा दिया गया है।

रात से चला आ रहा धरना समाप्त

जबेरा थाना के सामने शुक्रवार की रात ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि आरोपी की शिनाख्त कराई जाए, पुलिस संदेहियों को पकड़ रही है मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंची है। इधर शनिवार को जब एसपी ने शाम 4 बजे दमोह में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलात्कार के आरोपी का खुलासा किया तब वहां जबेरा में ग्रामीणों ने रात भर से चला आ रहा अपना धरना समाप्त कर दिया। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि यदि विवेचना सही तरीके से नहीं हुई और बलात्कारी को कड़ी सजा नहीं मिली तो वह बड़ा आंदोलन करने विवश होंगे।

Police reached the charged with the help of younger brother