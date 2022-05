त्रि-स्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय की आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण

नगरीय निकाय में केवल पटेरा व हिंडोरिया के लिए हुई प्रक्रिया

दमोह. त्रि-स्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जिला पंचायत सदस्यए जनपद सदस्य व सरपंच पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई। इसके साथ नगरीय निकाय में केवल पटेरा व हिंडोरिया के लिए आरक्षण प्रक्रिया हुई। नगरीय निकाय में दमोह नगर पालिका परिषद, हटा नगर पालिका परिषद, तेंदूखेड़ा नगर परिषद व पथरिया नगर परिषद के लिए आरक्षण प्रक्रिया नहीं हुई है। जिसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पूर्व में हुई आरक्षण प्रक्रिया सही पाई गई है। जिससे इन चार निकायों के लिए आरक्षण प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। वहीं जिन दो नगर परिषद हिंडोरिया व पटेरा में कोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण पूर्व में नहीं हुई थी यहां पुन: प्रक्रिया अपनाई गई। त्रि-स्तरीय पंचायत के लिए जिला पंचायत सदस्य व जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य व सरपंचों की आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

जिला पंचायत सदस्य आरक्षण

क्रमांक 1 बांसातारखेड़ा अनुसूचित जाति महिला, क्रमांक 2 अभाना अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रमांक 3 टिकरी बुजुर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, क्रमांक 4 सदगुवां अनारक्षित महिला, क्रमांक 5 किशुनगंज अनुसूचित जाति महिला, क्रमांक 6 इमली डोल अनुसूचित जनजाति, क्रमांक 7 हर्रई अनारक्षित, क्रमांक 8 मडिय़ादो अनारक्षित महिला, क्रमांक 9 रनेह अनुसूचित जाति, क्रमांक 10 कुम्हारी अनारक्षित, क्रमांक 11 बनगांव अनारक्षित, क्रमांक 12 मगरोन अनारक्षित महिला, क्रमांक 13 केरबना अनारक्षित, क्रमांक 14 नोहटा अनारक्षित महिला, क्रमांक 15 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए रखी गई है।

जनपद पंचायत अध्यक्ष आरक्षण

तेंदूखेड़ा अनारक्षित, पटेरा अनुसूचित जनजाति महिला, बटियागढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, पथरिया अनुसूचित जाति, दमोह अनारक्षित महिला, हटा अनारक्षित, जबेरा अनारक्षित महिला के लिए रखी गई है।

नगर परिषद पटेरा

नगर परिषद के कुल 15 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए 4 वार्ड आरक्षित किए गए जिनमें वार्ड 2, वार्ड 7, वार्ड 13 व वार्ड 14 शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वार्ड आरक्षित हैं जिनमें वार्ड 9 व वार्ड 15 शामिल है। अनुसूचित जाति महिला के लिए 2 वार्ड 7 वार्ड शामिल हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 वार्ड आरक्षित है। जिसमें वार्ड नंबर 5 शामिल है। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए केवल वार्ड 15 आरक्षित है। अनारक्षित वर्ग के लिए 4 वार्ड आरक्षित हैं जिनमें वार्ड 1, वार्ड 8, वार्ड 10 व वार्ड 12 शामिल है।

नगर परिषद हिंडोरिया

अनुसूचित जाति के लिए 3 वार्ड आरक्षित हैं जिनमें वार्ड 10, वार्ड 2 व वार्ड 11 शामिल है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वार्ड आरक्षित हैं जो वार्ड क्रमांक 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वार्ड जिनमें वार्ड क्रमांक 6, वार्ड क्रमांक 7 व वार्ड क्रमांक 15 शामिल है। अनुसूचित जाति महिला के लिए वार्ड 2 व वार्ड 11 आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए दो वार्ड में वार्ड क्रमांक 6 व वार्ड क्रमांक 15 शामिल हैं। अनारक्षित वार्ड 4 रखे गए हैं। जिनमें वार्ड 8, वार्ड 13, वार्ड 14 व वार्ड 9 शामिल है।

Process done only for Patera and Hindoria in urban body