नौरादेही अभयारण्य में वन्य जीव व पेड़ों की सुरक्षा बनी चुनौती

लगातार सामने आ रहे वन्य प्राणियों के शिकार के मामले

दमोह/ तेंदूखेड़ा. नौरादेही अभयारण्य चीता प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया जा रहा है, वर्तमान में जहां बाघ परिवार के साथ कई प्रजाति के वन्य प्राणी विचरण कर रहे हैं। यहां पर सघन सागौन व शीशम वन क्षेत्र भी हैं। यहां के वन्य जीवों व कीमती पेड़ों पर शिकारियों व माफियाओं की गिद्ध दृष्टि लगे होने से यहां की सुरक्षा करना वन अमले के लिए चुनौती भरा लगने लगा है, जिससे आए दिन शिकार व वन कटाई के मामले सामने आ रहे हैं।

नौरादेही अभयारण्य 1197 वर्ग किमी के दायरे में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 6 रेंज 98 वीटों आती हैं, जो सागर, दमोह व नरसिंहपुर जिले की सीमाओं से लगी हुई हैं। अभयारण्य में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए वर्ष 2018 में बांधवगढ़ से एन वन बाघिन राधा व उसके कुछ समय बाद एन टू बाघ किशन को नौरादेही लाया गया था। वर्ष 2019 में बाघिन राधा ने तीन शावकों को जन्म दिया था। इसके बाद 2021 में 6 अक्टूबर में दूसरी बार बाघिन राधा ने दो शावकों को और जन्म दिया था लेकिन पांच महीने बीतने के बाद भी बाघिन राधा ने अपने दो शावकों को झाडियों से अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। अभी वर्तमान में नौरादेही अभयारण्य में नर मादा मिलाकर इनकी कुल संख्या 7 हो गई है।

नौरादेही के आसपास शिकारी सक्रिय

वन्यप्राणियों के लिए नौरादेही संरक्षित जगह है। यहां बाघ तेंदुआ सहित अन्य जंगली जानवरों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जो एक और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है तो वहीं अभयारण्य में छोटे बड़े वन्यजीव विचरण रहने से आसपास शिकारियोंं की भी सक्रियता बढ़ती जा रही है। जिससे इस क्षेत्र से कभी भालू तो कभी नीलगाय तो कभी हिरण तो कभी काले हिरण के शिकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं।

सागौन के पेड़ों की कटाई

वन्य प्राणियों के अलावा इस क्षेत्र से सागौन और शीशम के पेड़ों की भी अवैध कटाई हो रही हैं। अब लकड़ी चोरों ने बड़े वाहनों के बजाए बाइकों का इस्तेमाल लकड़ी चोरी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जिससे एक दो बार बाइकें तो पकड़ में आई हैं, लेकिन लकड़ी चोर वन विभाग के हत्थे नहीं चढ़ पाते हैं, जिससे वह फिर उसी पैंतरे पर वन अमले को चकमा देकर सागौन की तस्करी में उपयोग करने लगे हैं।

शिकारी भी चंगुल में नहीं फंस रहे

वन अमले को लगातार शिकार की सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन वन अमले के हाथ केवल मांस ही आता है, आरोपी पकड़ से दूर चले जाते हैं।

Protection of wildlife and trees became a challenge in Nauradehi Sanctuary