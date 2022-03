सुधार कार्य के चलते कई दिनों तक बंद हो रहे रेलवे फाटक

तीसरी लाइन का कार्य होने पर कई महीनों के लिए हो जाएंगे बंद

दमोह. दमोह शहर के दो रेलवे फाटक अति व्यस्त आवागमन वाले पाइंट हैं। जिनमें पहला मलैया रेलवे फाटक व दूसरा फुटेरा फाटक है। पिछले सप्ताह कार्य के चलते फुटेरा फाटक बंद रहा है, अब मलैया फाटक 22 मार्च तक बंद है। अभी यह फाटक कुछ दिन के लिए बंद हैं, लेकिन जैसे ही तीसरी लाइन का कार्य आगे बढ़कर शहरी सीमा के अंदर पहुंचेगा तो यह दोनों रेल फाटक कई महीनों के लिए बंद हो जाएंगे, जबकि एक पर ओवरब्रिज और दूसरे पर अंडरब्रिज स्वीकृत है।

फुुटेरा रेलवे फाटक शहर का सबसे व्यस्ततम क्षेत्र है, यहां से बड़ी देवी मंदिर, फुटेरा तालाब व मुक्तिधाम के लिए मार्ग है। यह फाटक 5 मार्च से 11 मार्च तक सुधार कार्य के चलते बंद रहा था। जिससे यहां से निकलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब मलैया रेलवे फाटक बंद है, जो भी एक सप्ताह तक के लिए बंद किया है, जिसमें 22 मार्च तक आवागमन बाधित किया गया है।

तीसरी लाइन का कार्य तीव्र गति से बढ़ रहा

बीना-कटनी रेलखंड पर तीसरी रेललाइन का विस्तारीकरण 2022 तक किया जाना है, यह रेलखंड गुड्स ट्रेक माना जाता है जिससे अति व्यस्ततम रेल लाइन पर अब रेल फाटक बहुत ही कम रखे जाने हैं। रेलवे की गाइड लाइन अनुसार इन्हें बंद किया जाना है। जिसके लिए रेलवे ने ओवरब्रिज व अंडरब्रिज स्वीकृत किए हैं, लेकिन अपने हिस्से का निर्माण कराने में राज्य सरकार द्वारा ढीलाशाही बरती जा रही है। जिससे इसी साल जब दमोह शहर से तीसरी लाइन का कार्य शुरू होगा तो मलैया रेल फाटक व फुटेरा फाटक कई दिनों के लिए बंद हो जाएगा। अभी एक-एक सप्ताह के लिए बंद हुए रेल फाटक से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

नपा की ढीलाशाही से अंडरब्रिज अधर में

फुटेरा रेल फाटक पर रेलवे को ही अंडरब्रिज का निर्माण कराना है। जिसमें नपा को अपने क्षेत्र के अतिक्रमण हटाना है, ताकि रेल इंजीनियर विभाग अपने नक्शे के अनुरूप यहां पर अंडरब्रिज का निर्माण कर सके। यह स्वीकृति कई सालों से होने के बाद भी नगर पालिका परिषद व राजस्व विभाग द्वारा अपने हिस्से का कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा तीसरी लाइन के विस्तार के लिए भी अतिक्रमण चिह्नित कर लिए गए हैं, लेकिन इन्हें हटाने की भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं जो आवास और जमीनें रेल विभाग अधिगृहत करेगा, उसका भी प्लान अब तक तैयार नहीं हो पाया है।





Railway gates being closed for several days due to improvement work