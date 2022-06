भाजपा में अब टिकट की नाराजगी से बगावत शुरू हो गई

पहली बगावत का ऐलान भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष ने कर दिया

दमोह. भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमोद विश्वकर्मा फुटेरा वार्ड नंबर 4 से अपनी पत्नी प्रियंका विश्वकर्मा के लिए टिकट मांग रहे थें, यहां से भाजपा के कद्दावर पार्षद नरेंद्र सिंह चंदेल लगातार 25 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिससे पार्टी उनकी टिकट काटकर हार का जोखिम मोल नहीं लेना चाह रही थी। हालांकि अंतिम समय तक इस वार्ड की टिकट घोषित नहीं की गई थी। जिस पर पार्टी ने काफी विचार विमर्श और मंथन किया। इसके बाद जैसे ही शाम को टिकट पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह चंदेल की पत्नी क्रांति सिंह के नाम की घोषणा हुई वैसे ही सोशल मीडिया पर बगावती तेवर की पोस्ट व निर्दलीय चुनाव लडऩे की घोषणा हो गई।

इधर प्रमोद विश्वकर्मा ने पत्रिका को बताया कि उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी है, अब पार्टी को जो निर्णय करना हो वो करे, वह मैदान में निर्दलीय उतरेंगे। प्रमोद विश्वकर्मा अपनी पत्नी का नामांकन पहले ही दर्ज करा चुके हैं, हालांकि उन्होंने भाजपा से भरा था, अब सिबंल नहीं मिलने के कारण वह निर्दलीय हो जाएंगे।

नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम दिनांक बीत चुकी है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग सभी प्रत्याशियों की घोषणा 1 दिन पूर्व ही कर दी थी वही नगर पालिका परिषद दमोह के 3 वार्डों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा रोक दी गई थी वही कांग्रेस द्वारा अभी तक दमोह नगर पालिका के लिए अपने वार्ड प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है सूत्रों के अनुसार सूची तैयार करने में कांग्रेस को पसीने आ रहे है वह फाइनल लिस्ट तैयार नहीं कर पा रही है। लेकिन रविवार रात तक कांग्रेस की सूची आने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा द्वारा अपने शेष तीन वार्ड प्रत्याशियों की घोषणा की गई जिसमें सिविल वार्ड नंबर 8 से युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भरत यादव, फुटेरा वार्ड नंबर 4 से पूर्व पार्षद एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चंदेल की पत्नी को और धरमपुरा से अभी-अभी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने वाले यशपाल सिंह राजपूत को टिकट दी गई है।

घोषणा के बाद से ही भाजपा में असंतोष दिखाई देने लगा है फुटेरा वार्ड नंबर 4 से टिकट मांग रहे युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विश्वकर्मा भी अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे जिस कारण से इस वार्ड की टिकट घोषणा में इतना लंबा समय लग गया अब टिकट चंदेल को दी गई है तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष फेसबुक पर पोस्ट की है एवं निर्दलीय रूप में जनता से आशीर्वाद मांगा है जिसका सीधा सा अर्थ है कि विश्वकर्मा निर्दलीय रूप में भाजपा को चुनौती देंगे लेकिन अभी नाम वापसी की दिनांक बाकी है और जिला संगठन पूरा प्रयास करेगा कि विश्वकर्मा अपना नामांकन वापस ले ले।

Rebellion has now started in BJP due to ticket displeasure