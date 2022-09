रिटायर्ड शिक्षकों को बेरोजगारी भत्ता से भी आधी मिल रही पेंशन

न्यू पेंशन स्कीम में शिक्षकों की राशि जमा कराने के बाद उसी का मिल रहा ब्याज

दमोह. 2017 से 2022 के बीच रिटायर्ड को जो मासिक पेंशन मिल रही है, वह कांग्रेस सरकार द्वारा की गई बेरोजगारी भत्ता से आधी है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत शिक्षकों की एक मुश्त राशि जमाकर उन्हें न्यूनतम 576 व अधिकतम 1800 रुपए ही दिए जा रहे हैं। सुरसा की तरह मुंह बाएं महंगाई के दौर में यह राशि आधे जीरा से भी कम नजर आ रही है। 1998 के बाद से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिसमें ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं जो पहले शिक्षा गारंटी में काम करते रहे और कई साल बाद जब नियमित हुए तो जल्द ही रिटायरमेंट का समय आ गया। शिक्षक दिवस पर ऐसे रिटायर्ड शिक्षकों का दर्द उस समय ज्यादा बढ़ गया जब मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्माता कहा तो कई रिटायर्ड शिक्षक अनायस कह उठे कि निर्माताओं का यह हाल है कि वह अल्प पेंशन में मुफिलीसी में दूसरे के रहमोकरम पर आ गए हैं।

शेयर बाजार और म्युचल फंड में इनवेस्ट

जानकार बताते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी वेतन से जितनी राशि कटवा रहे हैं, उतनी ही राशि सरकार भी जमा करा रही है। यह रुपया शेयर बाजार और म्युचल फंड में लगाया जा रहा है। इसकी जानकारी कर्मचारियों को है, शेयर बाजार और म्युचल फंड के जोखिमों की उन्हें खबर है, इसलिए अपनी मौजूदा वेतन में से कम राशि कटवा रहे हैं। जिससे अभी तक जितने शिक्षक रिटायर हुए हैं, उन्हें अल्प राशि मानदेय के रूप में प्राप्त हो रही है।

स्वयं के फंड से मासिक पेंशन

वर्तमान में जो शिक्षकों को राशि जमा कराई जा रही है, उसमें उन्हीं के फंड में जैसे 8 लाख हुआ, 5 लाख उन्हें नकद देकर 3 लाख जमा कराने के बाद 1200 रुपए के करीब मासिक मिल रहा है। जबकि रिटायर्ड शिक्षकों का कहना है कि यदि उन्होंने 3 लाख रुपए बैंक में जमा किए होते तो ढाई प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर 7 हजार 500 रुपए होता है। जितने भी हाल में रिटायर्ड हुए वह सभी अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं।

पुरानी पेंशन बहाल की जाए

शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश संयोजक आरिफ अंजुम की मांग है कि जब शिक्षक को निर्माता जैसा सम्मान दिया जा रहा है तो उसे पुरानी पेंशन भी दी जाए। 5 साल में रिटायर्ड होने वाले विधायकों व सांसदों के लिए जब पुरानी पेंशन लागू है तो शिक्षकों के लिए क्यों नहीं लागू की जा सकती है।

