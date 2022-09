स्कूली छात्र को ट्रक ने कुचला, एक घंटे तक लगा जाम

वैन ड्राइवर गुटखा लेने चला गया, बच्चे उतरे तो ट्रक ने कुचला

दमोह. बुधवार की सुबह 7.30 बजे से 8 बजे के करीब लक्ष्मण कुटी के पास एक स्कूल के बच्चों को लेकर आई वैन रुकी। इसका ड्राइवर गुटखा लेने चला गया, वैन में बैठे छोटे बच्चे भी नीचे उतर आए, इसी दौरान एक तेज रफ्तार ने एक 5 साल के छात्र को रौंद दिया, जिसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने दमोह-हटा मार्ग पर जाम लगा दिया जो एक घंटे तक लगा रहा।

घटना के प्रत्यक्षदर्शी मुकेश पटेल ने बताया कि वह पास ही खड़ा था। उसी समय एक स्कूल वैन आकर रुकी। जिसमें से ड्राइवर उतरकर पास की दुकान पर गुटखा लेने चला गया। ड्राइवर के उतरते ही वैन में सवार बच्चे भी उतर आए, तभी एक बच्चा रोड पार करने लगा, तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उसने तत्काल दौड़कर ट्रक ड्राइवर को पकड़ा और लक्ष्मणकुटी के लोगों के हवाले कर वैन के पास आ गया क्योंकि साथी बच्चे की मौत देखकर वैन में सवार बच्चे रो रहे थे कुछ बच्चे घबरा रहे थे। इसके बाद 100 डॉयल को कॉल किया, लेकिन आने में देरी लग रही थी, इतनी देर में कुछ लोग आ गए जिससे जाम लगा दिया। वैन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। इसके बाद लक्ष्मण कुटी ट्रक ड्राइवर को पकडऩे गए थे, जिन्हें सौंपा था उन्होंने ट्रक ड्राइवर को छोड़ दिया।

पहली के छात्र की मौत

महंतपुर गांव निवासी अतुल कुर्मी पटेल का 5 वर्षीय पुत्र श्रीकांत पटेल सिंगपुर स्थित प्राइवेट स्कूल में पहली का छात्र है। वह पेसिंल खरीदने के लिए रोड पार कर रहा था। जिससे वह हादसे का शिकार हो गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है वैन में अधिकांश नर्सरी व प्राइमरी स्तर के मासूम बच्चे ही सवार थे।

जाम लगाकर जताया रोष

मासूम छात्र की दर्दनाक मौत होने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। घटना की जानकारी लगने पर दमोह तहसीलदार विकास अग्रवाल सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों को समझाइश दी गई। इसके बाद करीब 9 बजे जाम खुला। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं।

पहले भी सामने आ चुके हादसे

लक्ष्मण कुटी सड़क किनारे ही दुकानें हैं। आसपास के गांव के लोग लक्ष्मण कुटी में रुकते हैं। संकरी सड़क होने के बाद ट्रक व बसें तेज रफ्तार से निकलती हैं। यहां वाहनों की गति नियंत्रित करने के इंतजाम नहीं है, जबकि पहले भी दो हादसे सामने आए हैं, जिनके बाद यहां ग्रामीणों ने घंटों जाम लगाया था, लेकिन दुर्घटनाएं रोकने कदम नहीं उठाए गए।

वैन ड्राइवर की लापरवाही से गई जान

मासूम श्रीकांत की जान वैन ड्राइवर की लापरवाही से गई है जो बच्चों को वैन में छोड़कर गुटखा लेने चला गया। ग्रामीणों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ऑटो व वैन ड्राइवर इसी तरह की लापरवाही करते हैं बच्चे अकेले रोड पार करते हैं। जिन पर भी कार्रवाई होना चाहिए।





School student crushed by truck, jammed for an hour