दो साल में बनेगा प्रदेश का सबसे आधुनिक बस स्टैंड

पीपीपी मोड में 45 साल तक निर्माण एजेंसी के हाथ रहेगा संचालन

दमोह. पीपीपी मोड यानि की पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप से प्रदेश का पहला बस स्टैंड दमोह में बनने जा रहा है। जिसका निर्माण बारिश का सीजन निकलते ही शुरू हो जाएगा। सर्व सुविधाओं से भरपूर रहने वाले इस बस स्टैंड से जहां शहर का विकास परिदृष्य तैयार होगाए तो वहीं सैकड़ों बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बताया गया है कि स्टैंड का निर्माण साढे चौदह एकड़ भूखंड में किया जा रहा है। जिसकी सभी दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरीं हो चुकीं हैं और अब निर्माण शुरू होना हैए जिसके तैयार होने में लगभग दो साल का वक्त लग जाएगा। इस कार्य को राधे प्रोडेक्शन नामक एजेंसी पूरा करने जा रही है।

नए बस स्टैंड में यात्रियों को ठहरने के लिए थ्री स्टार दर्जा प्राप्त होटल शामिल है। इसके अलावा किफायती दामों में सुविधाजनक डोरमेट्री रहेगीए जिसमें यात्रियों को सोनेए आराम करने की व्यवस्था होगी। बसों के सुधार कार्य के लिए मेकेनिक शॉप सेंटरए फूडकोर्ट यानि चौपाटीए आधुनिक मॉल के साथ साथ मनोरंजन के लिए अम्यूजमेंट पार्कए हलटिंग होने वालीं बसों के लिए बस डिपो बनाया जाना है। वहीं संपूर्ण सुरक्षा ईकाई बनाई जाएगी। जिससे यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा रहेगी। इस आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण में करोड़ों की राशि खर्च होगी। लेकिन यह राशि शासन द्वारा खर्च नहीं की जाएगी बल्कि संपूर्ण निर्माण की लागत का खर्चा निर्माण एजेंसी करेगी। लगभग दो साल में बस स्टैंड बनकर तैयार होगा और अन्य कार्य जारी रहेंगे। वहीं लागत लगाने वाली निर्माण एजेंसी के हाथों में यह बस स्टैंड 45 सालों तक रहेगा। स्टैंड से होने वाली आय निजी एजेंसी को निर्माण की लागत के रूप में मिलेगी। वहीं स्टैंड का संचालन भी एजेंसी के ही हाथों में रहेगा।

शहरवासियों को मिलेगा रोजगार बस स्टैंड का निर्माण सागर नाका बाइपास पर होने जा रहा है। चूंकि यहां पर बस के संचालन के साथ साथ अन्य कई व्यवसायिक उपक्रम भी शुरू हो रहे हैंए जिसमें स्थानीय लोगों को काम मिलेगा। इसके अलावा यात्रियों को स्टैंड लाने ले जाने के लिए मिनी बसों, ऑटो रिक्शा क्षेत्र में इजाफा होगा। वहीं सुरक्षा एजेंसी, फूड होटल, मॉल में नौकरियों का अवसर मिलेगा। वहीं बस स्टैंड में तैयार होने वाली दुकानों में व्यवसाय करनेए के साथ साथ अन्य तरह के व्यवसायों से लाभ मिलेगा।

बता दें कि सागर नाका पर बस स्टैंड निर्माण होने के चलते इस क्षेत्र की जमीनों के दाम भी बढ़ गए हैं। साथ ही कुछ नए उपक्रमों को निजी जमीनों पर भी शुरू किया जा रहा है। हाल ही में कुछ बड़ी कॉलोनियों का निर्माण कार्य भी इसी क्षेत्र में शुरू हुआ है। कुछ ऑटो मोबाइल की एजेंसियां भी खुल चुकीं हैं। जानकार बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों के भीतर ही यह एरिया शहर का बेशकीमती हिस्सा बन जाएगाए जिसकी शुरूआत हो चुकी है। बता दें कि जिस जगह पर बस स्टैंड बनाया जाना है यहां से सागर जबलपुर बायापास निकला है साथ ही छतरपुर, पन्ना, कटनी के मार्ग भी यहीं से होकर जाते है।

State's most modern bus stand will be built in two years