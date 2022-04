पुलिस भर्ती परीक्षा की विसंगति को लेकर छात्र उतरे सड़कों पर

पुलिस व छात्रों के बीच बनी टकराव की स्थिति

दमोह. पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 में अनेक विसंगतियों को लेकर कॅरियर कोचिंग कर छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। ये छात्र मुख्यमंत्री की अर्थी लेकर चल रहे थे, जिससे पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। लेकिन छात्रों का रोष देखते हुए उग्र रैली अंबेडकर चौराहा पहुंची जहां छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। इनके प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, विधायक, जिलाध्यक्ष व शहर अध्यक्ष भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे।

पुलिस भर्ती पात्रता परीक्षा की तैयारी कराने वाले जाने-माने कॅरियर मार्गदर्शक प्रकाश शर्मा क्लासेस के नेतृत्व में सैंकड़ों की संख्या में छात्र टंडन बगीचा से बस स्टैंड पर जब मुख्यमंत्री की अर्थी लेकर निकले तो भारी पुलिस बल एकत्रित हो गया। सीएसपी, टीआइ सहित पुलिस बल ने आगे बढ़ रही छात्रों की उग्र रैली को थामने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हुए। इस इनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनु मिश्रा, शहर अध्यक्ष यशपाल सिंह ठाकुर पहुंच गए। मुख्यमंत्री की अर्थी करीब आधा किमी निकाली गई, इसके बाद अंबेडकर चौराहे पर उग्र प्रदर्शन किया गया जहां पर फायर बिग्रेड सहित पुलिस का भारी अमला मौजूद था। यहां पर रैली का समर्थन करने दमोह विधायक अजय टंडन भी पहुंचे थे।

पूर्व सैनिक व महिलाएं दरकिनार

मप्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित थे साथ ही 33 प्रतिशत महिलाओं के पद आरक्षित किए गए थे। लेकिन न ही पूर्व सैनिकों की भर्ती की गई और न ही महिलाओं को निर्धारित आरक्षण के मुताबिक भर्ती किया गया है। जिससे इन दोनों को इस भर्ती प्रक्रिया से दरकिनार कर दिया गया है। संपूर्ण परीक्षा की प्रकिया यह प्रदर्शित करती है कि महिलाएं व पूर्व सैनिकों का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण व पूर्व सैनिकों के देश हित बलिदान व उनके सम्मान में छात्रों के लिए सड़क पर उतरने के लिए विवश होना पड़ा है।

नॉर्मलाइजेशन शब्द पास, फेल का ब्रह्मस्त्र

कॅरियर मार्गदर्शक प्रकाश शर्मा का कहना है कि सरकार ने प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन शब्द का उपयोग किया है। जिसमें किसी विद्यार्थी को 70 अंक मिलने हैं, लेकिन उसके 65 कर दिए जाते हैं। जिससे वह भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। अब जिसे अंदर करना है और उसके 60 अंक हैं तो उसके 70 कर दिए जाते हैं। यह भ्रष्टाचार कर पास, फेल करने का ब्रह्मस्त्र है। परीक्षा परिणाम भी पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रत्येक छात्र केवल अपना परिणाम देख सकता है। परिणाम की सूची जारी करने की मांग की गई है ताकि परीक्षार्थी को उसकी रैंक का पता चल सके। परीक्षा परिणाम को निरस्त कर सही व न्यायपूर्ण परिणाम घोषित करने की मांग भी छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन में की गई है।

फैक्ट फाइल

-33 प्रतिशत महिला आरक्षण के हिसाब से 1786 पद, फिजिकल टेस्ट में 5 गुना 8 हजार 930 को बुलाना था। 3500 ही युवतियां सिलेक्ट की गई हैं।

-10 प्रतिशत पूर्व सैनिक आरक्षण के तहत कुल 600 पद भूतपूर्व सैनिकों 3 हजार सैनिकों को फिजीकल टेस्ट के लिए बुलाना था। ऐसा नहीं हुआ।

- छात्र केवल स्वयं अपना परिणाम देख सकता है, उसमें केवल क्वालिफाइड या अन क्वालिफाइड दिख रहा है। नंबर कितने कौन सा स्थान यह पता नहीं।

Students took to the streets due to discrepancy in police recruitment exam