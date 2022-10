ऐसा वार्ड जिसकी मुख्य सड़क ही बन जाती है कचराघर

महाकाली चौराहा से नृसिंह मंदिर की सड़क के बीचो-बीच फिकता है कचरा

दमोह. फुटेरा वार्ड नं. 2 दमोह का ऐसा इकलौता वार्ड है, जहां की मुख्य सड़क ही कचरा घर बनी हुई है। यह आज की नहीं वरन सालों पुरानी समस्या है। इस सड़क पर कचरा फैंकना स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान और प्रशासक यानि कलेक्टर के कार्यकाल में भी जारी रहा, जबकि उस दौरान लाखों रुपए कचरा निपटान के नाम पर खर्च किए गए थे।

फुटेरा वार्ड नं. 2 का रिहायशी इलाका हरदौल बड़ापुल, डॉ. वर्मा की गली, हनुमान मंदिर से वीरू राय घर से डॉ. चेतन जैन वाली गली के साथ ही महाकाली चौराहा से नृसिंह मंदिर वाला इलाका आता है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या द्वारिका प्रसाद अग्रवाल के घर के सामने ही बीच रोड पर कचरा फैंका जाना है। आवागमन की सड़क को ही कचरा घर बनाया जाने का इकलौता उदाहरण केवल इसी वार्ड में दिखाई देता है। जबकि इसी वार्ड में खाली जगह है, जहां कचरा डंप सेंटर बनाया जा सकता है, लेकिन यह सिलसिला सालों से चला आ रहा है, जिसे बंद नहीं कराया गया है, इस वार्ड में प्रवेश के दौरान मुख्य सड़क ही कचरा घर बना होने के कारण यहां के रहवासी संकरी गलियों से आवागमन करते हैं, जब चार पहिया वाहनों से आना जाना होता है तभी इसी रोड का इस्तेमाल किया जाता है। यह सड़क पूर्व में 40 फुट चौड़ी थी जो अतिक्रमण के कारण महज 15 फुट से भी कम बची है। वर्तमान में दीपावली का कार्य चल रहा है, जिससे यह सड़क शाम होते-होते कूड़ाघर में तब्दील हो रही है। नृसिंह मंदिर से डॉ. वर्मा रोड तक नाली व सफाई का अभाव दिखाई दिया। डॉ. वर्मा गली हरिजन मोहल्ला में नाली की समस्या के साथ ही यहां प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें बकाया हैं। डॉ. चेतन जैन की गली में संकरी नालियां और क्षतिग्रस्त सड़क है। इसके अलावा निचला हिस्सा होने से बारिश में जलभराव की स्थिति भी बनती हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रस्ताव डाले हैं

वार्ड पार्षद मनीष शर्मा का कहना है कि वार्ड की जिन गलियों नालियां व सड़कें बनाई जानी हैं, वहां के प्रस्ताव डाले हैं। हनुमान मंदिर के सामने मुख्य रास्ते पर ही कचरा फैंका जाता था, इस समस्या से निजात पा चुके हैं। मुख्य सड़क पर कचरा फैंकने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए साइड में कचरा डंप सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किस्त नहीं आई है। सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी कम होने से परेशानी आ रही है, इस समस्या का शीघ्र निराकरण कराया जाएगा।

such a ward whose main road becomes the garbage house