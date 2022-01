एसयूवी वाहन पुल से नीचे गिरा, दो बाइकों में टक्कर में 4 युवकों की मौत, दो गंभीर घायल

कोहरे का असर, रफ्तार का कहर: एसयूवी चालक की मौके पर मौत, मालिक घायल, दोनों रीवा के निवासी

दमोह. स्टेट हाइवे में कोहरे के कारण दो भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। कटनी-दमोह हाइवे पर चीलघाट पुल से एसयूवी वाहन नदी में गिर गया। इस हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि वाहन स्वामी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, दो बाइकों में आमने-सामने हुई टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रीवा निवासी वैभव तिवारी पिता डॉ बीके तिवारी एसयूवी वाहन से इंदौर से रीवा के लिए निकले थे। दमोह जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के चीलघाट पुल से उनका वाहन नदी में गिर गया। पुल की ऊंचाई 30 फीट से ऊपर बताई जाती है,जिससे गिरने से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन चालक कबीर द्विवेदी पिता रविंद्र नाथ द्विवेदी (36 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा रविवार सुबह सात बजे कुहरे के कारण हुआ। गंभीर घायल वैभव को इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया है।

धुंध के कारण भिड़ी दो बाइकें

तेजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलिया चौकी के लकलका गांव के समीप शनिवार रात दो बाइकें आमने-सामने भिड़ गई। एक बाइक में तीन सवार थे, दूसरी बाइक में दो सवार धान खरीदी केंद्र से वापस लौट रहे थे। इस घटना में अथाई निवासी रामलाल पिता ईश्वर यादव (20), हिनौती निवासी राजेंद्र पिता रघुवीर यादव (28), सुहैला निवासी तीरथ पिता पुरुषोत्तम (25) की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं सुहैला निवासी डेलन पिता गोविंद लोधी (32) व अथाई निवासी पप्पू पिता भैया साहब आदिवासी (30) गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया है।

जिला अस्पताल में लगी भीड़

रविवार की सुबह जिला अस्पताल में तीन शवों के पोस्टमार्टम व पंचनामा कार्रवाई के दौरान तीनों मृतकों के नाते-रिश्तेदार व परिचितों की भारी भीड़ जमा हो गई। जो मर्चुरी से लेकर पोस्टमार्टम तक साथ रही। तीनों मृतक अलग-अलग गांव के थे, जिससे अलग-अलग गांवों से लोग बड़ी संख्या में जिला अस्पताल में पहुंचे थे।

तार फेंसिंग में उलझा बाइक सवार

रात में घना कोहरे का असर शहर में भी दिखाई दिया शनि-रवि की रात खजरी मोहल्ला निवासी सतीश पिता काशीराम रजक (21) बाइक से जा रहा था, धुंध के कारण कोर्ट के पास उसे रास्ता नहीं सूझा तो वह तार फैसिंग से टकराकर गिर गया। तेज ठंड में पड़ा होने के कारण राहगीरों द्वारा देख लिए जाने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका इलाज जारी है।

SUV vehicle fell from the bridge, 4 youths killed, two seriously injured in a collision between two bikes