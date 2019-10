बांदकपुर जा रहे तीर्थयात्रियों से भरा ऑटो पलटा

The auto reflex filled with pilgrims going to Bandakpur-ऑटो पलटने से एक ही परिवार के छह सदस्य घायल,गंभीररूप से घायल वृद्ध को किया जबलपुर रेफर