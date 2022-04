हितग्राही को नहीं मिला एक धेला और उसके नाम से निकल गई राशि

प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिला लाभ

दमोह/पथरिया. पथरिया जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरखड़ी के गांव लुहर्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस महिला हितग्राही को 1 लाख 20 हजार रुपए मिलना थे, उसके खाते में एक धेला भी नहीं पहुंचा और वह सूची में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों में शामिल हो गई है।

लुहर्रा निवासी महिला सुमतरानी का नाम सूची में गलत दर्शाकर सुमत किया गया था, उसे अनुसूचित जाति वर्ग में आवास स्वीकृत किया गया था। साथ ही इस नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाना भी दर्शाया गया है, जिसके नाम से 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि जारी किए जाने का लेखा जोखा साइट पर उपलब्ध है। हितग्राही सुमित आवास योजना में जो खाता दिया गया है वह खाता क्रमांक. 428302010004075 जिसमें आवास निर्माण के लिए किस्तें डाली गई हैं। इस मामले में पड़ताल करने पर पता चला कि आइडी सुमतरानी की ही दर्ज की गई, सुमत नाम लिखकर बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया और उसमें राशि डालकर क्योस्क के माध्यम से निकाल ली गई। ग्रामीण क्षेत्रों में गड़बड़ी के मुख्य स्रोत क्योस्क सेंटर हैं, जो सरपंचों व सचिवों के इशारे पर संचालित होते हैं, फर्जी खाते खोले जाते हैं और उनमें राशि डालकर हड़प ली जाती है। ऐसा ही इस मामले में सामने आया है।

जब इस मामले में ग्राम पंचायत के सचिव नरेंद्र शर्मा का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है, यह मामला उनके स्थानांतरण के पहले का है। जिससे वह कुछ नहीं कह सकते हैं। इस मामले में जनपद पंचायत के अधिकारियों से जानकारी ली गई तो वह भी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते रहे हैं। जिससे इस तरह के घोटाले में राजनीतिक संरक्षण का बल मिल रहा है, जिससे पात्रों का नाम आया, लेकिन आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है। पथरिया जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में इसी तरह की भर्राशाही अपनाकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है।

The beneficiary did not get a dump and the amount was deducted