आजादी के अमृत उत्सव मनाया दमयंती किला की पुताई भी नहीं

पुरातत्व विभाग की इमारत हो गई बदरंग

दमोह. आजादी का अमृत उत्सव मनाया गया, पुरातत्व विभाग के स्मारकों पर भी ध्वजा रोहण किया गया लेकिन दमोह शहर में स्थित एक मात्र दमयंती किला जिसमें पुरातत्व संग्रहालय स्थापित है, इसकी पुताई भी नहीं की गई है।

दमोह शहर में पुरा संपदा बिखरी पड़ी है, जिसे सहेजने के लिए दमोह के दमयंती किला जिसे अंग्रेजों की कचहरी के नाम से भी जाना था। 25 अगस्त 1989 को जिले भर में यहां-वहां बिखरी प्राचीन प्रतिमाओं को सुरक्षित करने के लिए रानी दुर्गावती नाम से संग्राहलय का उद्घाटन तत्काल राज्यपाल के द्वारा किया गया था। उसी दौरान किले का जीर्णोद्धार भी किया गया था। पुरातत्व विभाग के अधीन इस किले की सालों बाद रंगाई पुताई भी नहीं की जा रही है। इस बार आजादी के अमृत महोत्सव पर प्राचीन इमारतों को सजाने संवारने की उम्मीद थी, लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा स्मारकों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम तो आयोजित किए गए लेकिन बाहरी आवरण जो बदरंग हो गया है, उसका रंग रोगन नहीं कराया गया है। हालांकि पुरातत्व संग्राहलय से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली है। जिससे बाहरी आवरण के साथ अंदरुनी आवरण की चमक भी फीकी पड़ गई है।

तिलस्मि की तरह है संग्रहालय

दमोह शहर में कीर्ति स्तंभ तहसील ग्राउंड के नजदीक होने वाला पुरातत्व संग्रहालय तिलस्मि की तरह है। जो फ्रंट से दिखाई नहीं देता है। तहसील ग्राउंड पर मेला लगते हैं मुख्य कार्यक्रम होते हैं तब तक यह संग्रहालय बंद हो जाता है। जिससे शहर की 85 फीसदी आबादी इस संग्राहलय से अनभिज्ञ हैं। क्योंकि सुबह 10.३० बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है। जिससे लोग संग्राहलय की पुरा संपदा से परिचित नहीं हो पाते हैं। जिससे संग्राहलय के मुख्य गेट से लोगों को आकर्षित करने के उपाय नहीं किए गए हैं।

धरोहरों की उपेक्षा

दमोह शहर में पुरा संपदा बिखरी पड़ी है। जिसे सही तरीके से सहेजकर लोगों को आकर्षित करने के उपाय नहीं किए गए हैं। दमोह में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्राचीन प्रतिमाएं बिखरी पड़ी हैं। जिन्हें सहेजकर लोगों को जानकारी देने के प्रयास नहीं किए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों में होने वाली यात्राओं को पर्यटन केंद्रों तक ले जाया जाता है। दमोह जिले की पुरा संपदा से परिचित नहीं कराया जाता है। जिससे दमोह की धरोहर उपेक्षा का शिकार हैं।





