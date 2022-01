तेंदुआ को फांसने पिंजरे में बंद बकरा चोरी हो गया

दो पिंजरों में बंद किया था बकरा, एक से चोरी

दमोह. पथरिया क्षेत्र के देवरान गांव में तेंदुआ के लौटने की सूचना पर वन विभाग ने तलाशी अभियान शुरू कर रखा है। उसे पकडऩे के लिए पिंजरे में बकरा रखा गया है। ऐसे पिंजरे लगाए गए थे, इसमें से एक से बकरा चोरी हो गया। अब वन विभाग की टीम इसकी भी पड़ताल कर रही है। दमोह जिले में उत्पात मचा रहा तेंदुआ अब तक 6 लोगों पर हमला कर घायल कर चुका है। वन विभाग के अनुसार 29 जनवरी की सुबह तक तेंदुआ तेजगढ़ रेंज के भैंसखार जंगल में लोकेशन मिलती रही। फिर शाम को देवरान के पास ग्रामीणों द्वारा तेंदुआ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी गई। जिसकी धर पकड़ के लिए अभियान चल रहा है, इसी के तहत पिंजरे रखे गए हैं ताकि शिकार के चक्कर में हाथ लग जाये। लेकिन चोरों ने बकरा गायब कर परेशानी बढ़ा दी है।

सर्चिंग क्षेत्र में नहीं मिले तेंदुआ के पदचिह्न

सोमवार की शाम डीएफओ महेंद्र सिंह उइके व मुकुंदपुर टाइगर सफारी के डॉ. राजेश तोमर व एसडीओ धीरेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि अभी तक की गई सर्चिंग में देवरान और उसके आसपास के बताए गए क्षेत्रों में सर्चिंग करने पर न तो तेंदुआ के पद चिह्न और न ही बाल मिले हैं, जिससे उसकी उपस्थिति की पुष्टि की जा सके। वन अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों ने जितनी भी सूचना दी वे सभी असत्य पाईं गईं।

शिकार की पुष्टि भी नहीं

डीएफओ उइके ने बताया कि रविवार की शाम तेंदुआ द्वारा ***** का शिकार किए जाने की सूचना ग्रामीण द्वारा दी गई थी, टीम ने ग्रामीण द्वारा बताए गए स्थान पर ट्रेस किया तो वहां शिकार किए जाने का कोई सुराग नहीं मिला है। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को बांसा की नदी के किनारे एक किसान ने तेंदुआ के छलांग लगाने की सूचना दी थी, खेत में नमी हैं जिसमें तेंदुआ के पग मार्क मिलने चाहिए लेकिन उसकी निशानदेही नहीं हुई। लगातार मिल रही सूचनाओं को ड्रोन से तकनीकी रूप से तेंदुआ की उपस्थिति की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है।

बकरा चोरी होने पर लगाए कैमरे

डीएफओ महेंद्र सिंह उइके का कहना है कि बकरा चोरी का मामला आया है, जो जांच का विषय है, सोमवार की रात भी तीन ट्रेप बॉक्स लगाए गए हैं, जिनके आसपास ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे बकरा चोरी करने वाले भी ट्रैप हो जाएंगे। जब तक तेंदुआ को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाते हैं तब तक सर्चिंग जारी रहेगी।

The caged goat was stolen to trap the leopard