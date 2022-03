पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों के बच्चों ने सौंपा ने ज्ञापन

4 हजार से अधिक कर्मचारियों ने निकाली रैली

दमोह. पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रविवार को संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में लगभग 4 हजार कर्मचारियों ने रैली निकाली। इस रैली का खासियत यह रही कि इसमें बच्चों ने पुरानी पेंशन बहाली की तख्तियां थाम रखी थीं, साथ ही उन्होंने ने ही अपने अभिभावकों की पुरानी पेंशन बहाली करने का ज्ञापन भी जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा है।

संयुक्त मोर्चा में सबसे ज्यादा कर्मचारियों की संख्या अध्यापक संवर्ग की थी, जो जिले भर से आए थे। बताया जा रहा है कि दमोह जिले में ही अध्यापक संवर्ग के 4 हजार से अधिक कर्मचारी है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाली के संयुक्त मोर्चा की कमान भी आरिफ अंजुम संभाले थे, जिन्होंने अध्यापक संवर्ग को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मशक्कत की थी, अब फिर उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन खड़ा है जिसकी शुरुआत रविवार को हो गई है। कर्मचारी माता-पिता के अधिकारों के लिए बच्चे आए मैदान में पुरानी पेंशन व नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को लेकर बच्चों के द्वारा ज्ञापन का वाचन कर समस्त बच्चों व कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी कर माननीय मुख्यमंत्री शासन के नाम अपर कलेक्टर दमोह नाथूराम गौंड़ को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें दमोह के समस्त विभागों के हजारों कर्मचारियों के साथ सभी संगठनों के अध्यक्ष व पदाधिकारी गण शामिल रहे। इस अवसर पर आरिफ अंजुम संयोजक शासकीय अध्यापक संघ मध्यप्रदेश द्वारा कहा गया कि अगला चरण ज्ञापन का प्रदेश स्तर पर भोपाल होगा। जिसमें लाखों की तादात में कर्मचारी सड़कों पर आएंगे और अगर सरकार हमारे हक में शीघ्र निर्णय नहीं लेती है। तो मजबूरन शालाओं की ताला बंदी के लिए समस्त शिक्षकों को मजबूर होना पड़ेगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्यप्रदेश सरकार की होगी। इस अवसर पर राकेश हजारी, प्रांत अध्यक्ष लिपिक वर्ग संघ मध्य प्रदेश, प्रताप रोहित प्रांतीय अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ अजाक्स मध्यप्रदेश, सत्यनारायण तिवारी अध्यक्ष तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ दमोह, सुरेंद्र सिकर्रा, गणेश दुबे शिक्षक कांग्रेस अध्यक्ष जिला दमोह, महमूद सिद्धिकी, जिलाध्यक्ष अपाक्स संघ, प्रमेन्द्र जैन, सुरेंद्र राय, प्रेम सिंह ठाकुर जिला अध्यक्ष शासकीय अध्यापक संघ, मोहन आदर्श अजाक्स संघ, देवेंद्र ठाकुर प्रांतीय अध्यापक संघ दमोह, राजेश पाठक ब्लॉक अध्यक्ष शासकीय अध्यापक संघ दमोह, चंद्रभान पटेल प्रांतीय अध्यापक संघ, राजेश मिश्रा जिला अध्यक्ष गुरूजी संघ, अमजद खान, अजय जैन जिला अध्यक्ष एनएमओपीएस दमोह, हनीफ खान जिला अध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ, तखत सिंह जिला अध्यक्ष पटवारी संघ, नीरज नायक, रवि पाठक, भारती तिवारी, नीतू पटेल, संध्या सोनी, चारु लता ठाकुर, नेहा ठाकुर, सैयदा बेगम, अंजना खरे, कविता श्रीवास्तव, प्रीति गर्ग सहित महिलाओं की विशेष उपस्थिति रहीं।

The children of the employees submitted a memorandum regarding