शहर का पहला तालाब जिसके आज तक नहीं बनाए गए घाट

पूरे वार्ड में नालियां सड़कों का नहीं हुआ विकास

दमोह. मांगज वार्ड नं. 5 की मुख्य सड़क को छोड़ दिया जाए तो पूरे वार्ड में नाली व सड़कें नहीं हैं। इस वार्ड का धुवा तालाब शहर का पहला ऐसा तालाब है जिसके आज तक घाटों का निर्माण ही नहीं कराया गया है। इस वार्ड से शहर का मुख्य नाला निकला है जो निर्माण एजेंसी ने भ्रष्टाचार करते हुए सर्पाकार बनाया गया है, जिसमें लोगों से रुपए लेकर उनकी जमीनों को बचाया गया है। तकनीकी रूप से खामी होने से नाले की चाल सही नहीं होने से कचरा जमा रहता है।

मांगज वार्ड नं. 5 ओवर ब्रिज से इमलाई बायपास व धुवातला तक का रिहायशी इलाका आता है। रेलवे से लगे इस पूरे वार्ड में पक्की नालियां व पक्की सड़कें नहीं हैं। प्रत्येक गली में सड़कें खस्ताहाल होने से गांव के पगडंडियों से ज्यादा भी हाल खराब हो गए हैं। खाली प्लाटों में पानी भरा होने के कारण जो मकान बने हैं, वह धंस रहे हैं, उनमें सीलन की समस्या बनी रहती है। शाम होते ही पूरे इलाके मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। यह एक ऐसा इकलौता वार्ड हैं, जहां खाली प्लाट तो हैं लेकिन बारिश के दिनों में बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, यहां का रहवासी इलाका गंदी बस्ती से बदतर दिखाई जा रही है।

इस वार्ड के सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, लोको व रेलवे ग्राउंड के बाद के रिहायशी इलाके के हैं, जहां की हर गली में पक्की सड़क नहीं, पक्की नाली नहीं है। पीछे के रिहायशी इलाके में पगडंडी जैसी स्थिति बन रही है। नालियों की निकासी मुख्य नाले में न होने के कारण बारिश के बाद लगातार पानी भरा रहता है और कीचड़ की समस्या बनी रहती है। यहां के रहवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लाभ नहीं मिला है, वास्तविक हितग्राहियों के लिए अभी तक योजना की एक किस्त भी नहीं मिली है। वार्ड में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, कई क्षेत्रों में यहां पर बिजली के खंभे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। धुवा तला की तलहटी के रहवासी इलाके में भी मूलभूत सुविधा सड़क, नाली व स्ट्रीट लाइट की समस्या दिखाई दी। सबसे बड़ी बात यह रही कि शहर के प्रत्येक तालाबों के घाटों का निर्माण कराया गया है, लेकिन धुवा तालाब के आज तक घाट नहीं बनाए गए हैं, जबकि इस तालाब के किनारे दो वार्ड व एक गांव के रहवासी निवास कर रहे हैं।

प्रस्ताव डाला है

वार्ड पार्षद साधना तिवारी का कहना है कि मांगज वार्ड नं. 5 में कहीं भी पक्की नाली व पक्की सड़क नहीं है। 10 प्रस्ताव डाले हैं। पूरे वार्ड में कही विकास नहीं है, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता है। धुवा तालाब घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण की भी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार है, हितग्राहियों से फोटो खींचने तक के रुपए लिए जा रहे हैं। किस्ते बकाया हैं, जरुरतमंदों को आवास स्वीकृत नहीं किए गए हैं।





The city's first pond whose ghats have not been built till date