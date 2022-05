पार्षद को चुनना है अध्यक्ष, वार्डों में केंद्रित रहेगा नगरीय चुनाव

पहले सीधे अध्यक्ष चुनने पर रहता था फोकस

दमोह. नगर पालिका परिषद के चुनावों में इस बार अध्यक्ष का चुनावों पार्षदों को करना है, इस बार जिसे अध्यक्ष बनना है उसे पार्षद बनना अनिवार्य है, पार्षद अपना अध्यक्ष चुनेंगे। जिससे इस बार वार्डों पर केंद्रित चुनाव होगा। पहले सीधे अध्यक्ष का चुनाव होने के कारण मुख्य फोकस अध्यक्ष पर रहता था, इस बार पार्षद पर रहेगा।

शहर के 39 वार्डों में नगर पालिका परिषद के चुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी के लिए दी गई गाइड लाइन के अनुरूप पुन: आरक्षण कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जो गाइड लाइन आई थी उसके मुताबिक दमोह में कराए गया पूर्व आरक्षण सही पाया गया जिससे पुन: आरक्षण की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। दमोह में पूर्व में हुए आरक्षण के आधार पर कांग्रेस व भाजपा ने अपनी जमावट कर ली थी। वार्डों से चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी भी सक्रिय हो गए थे। अब पूर्ववत आरक्षण पर ही चुनाव होना है, जिससे पहले से चुनाव की बिसात बिछा रहे लोग एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। कोरोना के दौरान वार्डों में पार्षद चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों ने राहत सामग्री पहुंचाई थी, लोगों के दुख सुख में खड़े हुए थे।

दमोह शहर 39 वार्डों में 8 वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। एक वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। 10 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। 20 वार्ड अनारक्षित हैं। यहां बता दें कि चार वर्गों में विभाजित वार्डों में महिला उम्मीदवारों को बराबरी की भागीदारी दी गई है।

अनुसूचित जाति

बजरिया वार्ड नं.8 कस्तूरबा वार्ड 38, मांगज वार्ड नंबर 6 जगजीवन राम वार्ड 16, बजरिया वार्ड नं 5, डा राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 35, नया बाजार नं 5 भरत वार्ड 21 शामिल है।

अनुसूचित जाति महिला

बजरिया वार्ड नं 4 आजाद वार्ड 34, नया बाजार नं. 3 बाल्मीकि वार्ड 19, नया बाजार नं. 4 अम्बेडकर वार्ड 20, बजरिया वार्ड नं 3 किदवई वार्ड 33 शामिल है।

अनुसूचित जनजाति

सिविल वार्ड नं 5 मिशन वार्ड 5 शामिल है।

अन्य पिछड़ा वर्ग

असाटी वार्ड नं 2 वार्ड 25, मांगज वार्ड नं 4 सरदार भगत वार्ड 14, बजरिया वार्ड नं 7 साकेत वार्ड 14, सिविल वार्ड नं 7 रानी अबंतीबाई वार्ड 7, बजरिया वार्ड नं 6 रानी दमयंती बाई 36 शामिल है।

अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

फुटेरा वार्ड नं 3 गौरीशंकर वार्ड 28, पुराना बाजार नं 1 महावीर वार्ड 22, बजरिया वार्ड नं 1 संत विनोवा भावे वार्ड 31, फुटेरा वार्ड नं 4 नृसिंह वार्ड 29, सिविल वार्ड 10 गुरुनानक वार्ड 10 शामिल है।

अनारक्षित

सिविल वार्ड नं 3 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 3, मांगज वार्ड नं 1 जवाहर वार्ड 11, मांगज वार्ड नं 2 महाराणा प्रताप वार्ड 12, मांगज वार्ड नं 3 सरदार पटेल वार्ड 13, नया बाजार नं 1 महात्मा गांधी वार्ड 17, नया बाजार नं 2 लाला लाजपत राय 18, असाटी वार्ड नं 1 शिवाजी वार्ड 24, फुटैरा वार्ड नं 2 तिलक वार्ड 27, बजरिया वार्ड नं 2 सुभाष वार्ड 32, धरमपुरा वार्ड 39 प्रथ्वीराज वार्ड 39 शामिल है।

अनारक्षित महिला

सिविल वार्ड नं 8 कृष्णा वार्ड 8, सिविल वार्ड नं. 4 संजय वार्ड 4, सिविल वार्ड नं 9 तुलसीदास वार्ड 9, फुटेरा वार्ड नं 1 गुरुगोविंद वार्ड 26, फुटेरा वार्ड नं 5 जयप्रकाश नारायण वार्ड 30, मांगज वार्ड नं 5 शहीद प्रेमचंद्र वार्ड 15, सिविल वार्ड नं 2 रानी दुर्गावती वार्ड 2, सिविल वार्ड नं 1, पुराना बाजार नं 2 गोविंद बल्लभ पंत वार्ड 23, सिविल वार्ड नं 6 छत्रसाल वार्ड 6 शामिल है।

