बटियागढ़ की केवलारी की पुलिया बनी ट्रकों का काल

2 घंटे के अंतराल से पलटे 2 ट्रक, हर माह होती है घटना

दमोह/ खड़ेरी. दमोह-छतरपुर हाइवे पर बटियागढ़ से बक्स्वाहा की ओर जाने वाली सड़क पर बड़ी चढ़ाई, छोटी चढ़ाई व केवलारी की पुलिया लोडेड ट्रकों के लिए काल बन रही है। शुक्रवार को इस मार्ग पर 2 घंटे के अंतराल में 2 लोडेट ट्रक पलट गए, जिससे उनमें लदी सामग्री बिखर गई व ट्रकों को नुकसान पहुंचा। इन दोनों घटनाओं में एक ही चालक घायल हुआ है।

पहली घटना शुक्रवार की दोपहर 12.30 बजे सामने आई है, जिसमें आगरा से हैदराबाद के लिए आलू लेकर जा रहा ट्रक केवलारी की पुलिस पर साइड क्रांसिंग करते वक्त रैलिंग से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में चालक का मामूली चोटें आई है। दूसरी घटना इसकी बड़ी चढ़ाई की केवलारी पुलिया के पास 2.30 बजे हुई। जिसमें अंधे मोड़ पर क्रासिंग के वक्त गाटर से भरा ट्रक पलट गया। इस घटना में चालक को गंभीर चोटें आने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में भर्ती कराया गया है। दो घंटे के अंतराल में हुई दोनों घटनाओं में दोनों चालक पहली बार इस मार्ग से निकल रहे थे और हादसे का शिकार हो गए।

ट्रकों के लिए ब्लैक स्पाट

छोटी चढ़ाई, बड़ी चढ़ाई व केवलारी की पुलिया के बीच एक खतरनाक अंधा मोड़ का ब्लैक स्पाट है। जिसमें पहली बार आने वाले ट्रक चालक अपनी रफ्तार में सामग्री से लदे ट्रक चलाते जाते हैं और अचानक अंधा मोड़ आने पर हादसे का शिकार हो जाते हैं, वहीं चार पहिया वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ट्रकों के इस ब्लैक स्पाट पर हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन, यातायात पुलिस व परिवहन विभाग ने इस ब्लैक स्पाट को अभी तक चिह्नित भी नहीं किया है। जबकि कलेक्टर बैठकों में ब्लैक स्पाटों पर इंतजाम करने के लिए निर्देशित कर चुके हैं।

150 से अधिक हादसे आए सामने

पिछले 5 सालों में बटियागढ़ से बक्स्वाहा के बीच बने ब्लैक पाइंट पर 150 से अधिक ट्रक सहित अन्य वाहन हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें 20 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 70 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। केवलारी की पुलिया सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है।

अंधा मोड़ आते ही अनियंत्रित

इस मार्ग पर जितने भी ट्रक हादसे का शिकार हुए हैं, सभी ट्रक चालक यही बताते हैं कि अपनी रफ्तार में वाहन चलाते जा रहे हैं, अचानक से अंधा मोड़ आजा जाता है, जिसे देखकर ट्रक को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पुलिया या मार्ग से नीचे उतर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं।

The era of trucks became the culvert of Kevlari of Batiyagarh,The era of trucks became the culvert of Kevlari of Batiyagarh