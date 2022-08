गड्ढों से दुर्घटनाएं रोकने लगी भगवान को चढऩे वाली झंडी

दमोह-सागर हाइवे पर 300 से अधिक गड्ढे

दमोह. दमोह-सागर हाइवे पर गढ़ाकोटा तक लगभग 300 से अधिक गड्ढे हो गए हैं। इन बड़े गड्ढों में दुर्घटनाओं से बचाने के लिए लोगों ने मंदिरों में भगवान को चढऩे वाली झंडियों को लगाना शुरू कर दिया है। लोगों का यह प्रयास लोगों का जीवन बचाने के लिए किया गया है।

दमोह शहर के तीन गुल्ली से लेकर गढ़ाकोटा में प्रवेश के पहले तक छोटे बड़े गड्ढे हो गए हैं। गहराई वाले इन गड्ढों में बाइक चालक के साथ पीछे बैठी महिलाओं के गिरने की घटनाएं सामने आ रही थीं। रक्षाबंधन पर इस रूट पर सर्वाधिक बाइकों से आवागमन हुआ था। बारिश के कारण पानी भरने से बाइक चालक को गड्ढे नजर नहीं आए जिससे एकदम बाइक उछलने से पीछे बैठी महिलाएं गिरी थीं और चोटिल हुईं थीं। इन दुर्घटनाओं को देख ग्रामीणों को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने देवी-देवताओं को अर्पित की जाने वाली झंडी के सहारे ही दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया था।

जर्जर सड़क का वसूल रहे टोल

दमोह से जबलपुर रूट के टोल टैक्स बंद कर दिए गए हैं, बताया जा रहा है कि यहां की कंपनी का ठेका पूर्ण हो गया है, जबकि साथ-साथ दमोह से सागर रूट टोल स्थापित किया गया था, जिससे इस कंपनी का टेंडर समाप्त काफी पहले हो चुका है, लेकिन यहां पर एमपीआरडीसी द्वारा पहले वसूली की गई, इसके बाद एक कंपनी को केवल वसूली का कार्य दे दिया गया है। सड़क जर्जर होने के बाद भी टोल की वसूली की जा रही है।

मरम्मत की जिम्मेदारी नहीं दी

दमोह के हथना टोल प्लाजा पर वसूली की जिम्मेदारी भोपाल की एक कंपनी को दी गई है। इस कंपनी की जिम्मेदारी केवल टोल वसूली की है, मरम्मत सहित अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी इस कंपनी पर नहीं है। जबकि मरम्मत की जिम्मेदारी स्वयं एमपीआरडीसी की कंपनी ही संभाले हैं।

बगैर व्यवस्थाओं के टोल वसूली

भोपाल के भाजपा सत्ता संगठन से जुड़े शीर्ष नेताओं ने टोल वसूलने के टेंडर ले लिए हैं। दमोह-पन्ना रोड पर भी टोल की वसूली की जा रही है। जिसमें केवल टपरानुमा बैरियर लगाकर वसूली की जा रही है। जबकि टोल प्लाजा पर नागरिक सुविधाओं का इंतजाम कराया जाना आवश्यक है। भाजपा संगठन से जुड़े शीर्ष नेता से जुड़े व्यक्ति को बनगांव टोल वसूली का जिम्मा दिया गया है, जहां पर फैली अव्यवस्थाओं को एमपीआरडीसी के अधिकारी नजर अंदाज कर रहे हैं।

गड्ढों से हो रही रोज टूट-फूट

कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रजु यशोधरन कहते हैं कि यह विचारणीय तथ्य है कि गढ़ाकोटा में गोपाल भार्गव के घर से पहले दमोह तक गड्ढे हैं, उनके घर के बाद भोपाल तक एक भी गड्ढा नहीं है। दमोह से गढ़ाकोटा के बीच 300 से अधिक छोटे बड़े गड्ढे हैं, जिससे ट्रक, बस ऑपरेटरों को इस रूट पर अपने वाहन चलाने से प्रतिदिन टूट-फूट के कारण मरम्मत खर्च का अधिभार झेलना पड़ रहा है। उन्होंने मांग है कि जब सड़क जर्जर है तो टोल क्यों वसूला जा रहा है।

बारिश बाद होगी मरम्मत

एमपीआरडीसी के अधिकारियों का कहना है कि दमोह हथना टोल प्लाजा को केवल वसूली का टेंडर दिया गया है, उसके टेंडर में सुधार की जिम्मेदारी नहीं है। बारिश खत्म होने के बाद एमपीआरडीसी द्वारा मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा।

The flag to God started to prevent accidents from pits