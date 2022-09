शहर की पहाडिय़ां हो रही दिनों दिन गायब

समतल मैदान में तब्दील हो गई शहर की पहाडिय़ां

दमोह. शहर के नजदीक की छोटी पहाडिय़ां खनन माफिया समतल मैदान में तब्दील कर रहा है। मुरम का अवैध खनन औद्योगिक क्षेत्र, आदर्श कॉलेज व साइलो सेंटर के ईद-गिर्द किया जा रहा है। रात में मशीनों व डंपरों से पहाडिय़ों का नामोनिशान मिटाकर अरबों रुपए के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है।

दमोह शहर के नजदीक मारुताल, कोटातला, आमचौपरा के पास छोटी-छोटी पहाडिय़ों की एक बड़ी श्रंखला थी, पिछले 10 साल से शहरी इलाके से सटी पहाडिय़ां गायब हो रही हैं। मारुताल, आमचौपरा व कोटातला का संगठित माफिया जिसे सत्ता पक्ष के साथ ही पुलिस व खनिज विभाग का संरक्षण प्राप्त है, वह रात होते ही खनन कार्य में जुट जाता है। यह पहाडिय़ां राजस्व व वन विभाग के तहत आती हैं। रात में शहर के नजदीक दूर मैदान पर 10 से 15 डंपरों की हेड लाइटों के साथ अर्थमूवर की हेडलाइटों की रोशनी में खनन शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा पहाडिय़ों का नामोनिशान बरपटी क्षेत्र में मिटाया गया है। साइलो, आदर्श कॉलेज के नजदीक यहां पर कई छोटी पहाडिय़ों का सफाया कर समतल मैदान बना दिया गया है। पुराने राजस्व रिकार्ड में पहाडिय़ां मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान में समतल मैदान दिख रहा है। अनुमान के तौर पर खनन माफिया ने अरबों रुपयों का राजस्व का चूना लगाया है। जो नेता-अफसरों के गठजोड़ से ही संचालित किया जा रहा है।

समतल मैदान पर कब्जों की फिराक

दमोह शहर छोटी-छोटी पहाड़ी श्रंखलाओं के बीच बसा हुआ है। जिसमें गजानन पहाड़ी, नौगजा पहाड़ी, सर्किट हाऊस पहाड़ी व पॉलीटेक्निक परशुराम पहाड़ी शामिल है। पहले खनन माफिया ने इन पहाडिय़ों को निशाना बनाया। इनके ईद-गिर्द समतल मैदान होने के बाद अवैध अतिक्रमण की बाढ़ आ गई और शहर की कई अवैध कॉलोनियों की बसाहट हो गई है। अब यहां भी समतल जमीन होने के बाद अवैध कब्जों की बाढ़ शुरू हो गई, जिसमें भी खनन माफिया नया अवतार भू-माफिया का धारण कर लेगा और अपनी जमीन बताकर 100 से 200 रुपए फुट बेचना शुरू कर देगा, सस्ते के चक्कर में लोग जमीन लेकर मकान बनाने लगेंगे और बाद की दिक्कत और सरकार की घोषणाओं का फायदा उठा लेंगे। दमोह शहर में खनन माफिया लंबे अर्से से सक्रिय है, जिसे चिह्नित कर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि वह सत्तापक्ष के काफी करीबी आकर अपना अवैध कारोबार का संचालन करता रहता है।

The hills of the city are disappearing day by day