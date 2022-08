प्रसव पीड़ा से कराहती पत्नी को पति हाथ ठेला पर ले गया अस्पताल

नहीं पहुंची एंबुलेंस, अस्पताल पहुंचा तो नदारद मिले कर्मचारी

दमोह. प्रदेश में भले प्रसूताओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जननी सुरक्षा एंबुलेंसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन कॉल लगाए जाने के बाद यह सेवा जरुरतमंदों तक नहीं पहुंच रही है। ऐसा ही एक मामला रनेह गांव से सामने आया, जब एंबुलेंस नहीं आई तो पति हाथ ठेला पर पत्नी को लेकर रनेह अस्पताल तक ले गया। इस पति की उस समय पीड़ा ओर बढ़ गई जब रनेह अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी कर्मचारी गायब मिले।

जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या हैए इसकी बानगी रनेह स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को उस वक्त सामने आ गई। जब एक पति अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर हाथ ठेले से स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा। वहीं यहां पहुंचने पर प्रसव पीड़ा से तडफ़ रही प्रसूतिका को स्टॉफ के नदारद होने से उपचार नहीं मिला। घंटो के इंतजार के बाद जब महिला सिविल अस्पताल पहुंची,तो स्थिति गंभीर बन गई और सिविल अस्पताल हटा में प्राथमिक उपचार देकर महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में बताया गया है कि पीडि़त को गांव से अस्पताल पहुंचने के लिए 108 एंबूलेंस का लाभ नहीं मिला था। जिसकी वजह से महिला को उसके गांव से रनेह तक हाथ ठेले से लाया गया। मामले में पति कैलाश अहिरवार का कहना है कि उसकी पत्नी काजल को प्रसव पीड़ा होने स्वास्थ्य केंद्र रनेह लेकर आना था। लेकिन कई बार 108 को फोन लगाया पर वाहन सुविधा नहीं मिली। जब दर्द असहनीय हो गयाए तो पत्नी को हाथ ठेले से रनेह अस्पताल लेकर पहुंचा। लेकिन यहां पहुंचने पर कर्मचारी नहीं थेए जिनके इंतजार में काफी समय तक बैठा रहा। बाद में कुछ लोगों के सहयोग से 108 एंबुलेंस आई जिससे पत्नी को लेकर सिविल अस्पताल हटा पहुंचा। बता दें कि प्रसूतिका काजल अहिरवार को हटा सिविल अस्पताल लाए जाने पर सिर्फ प्राथमिक उपचार ही मिल सका और महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि महिला का पहला प्रसव होना है।

वहीं इस पूरे मामले पर हटा के प्रभारी बीएमओ डॉ. आरपी कोरी का कहना है कि कि रनेह गांव का मामला सामने आया है। जिसमें एक महिला को हाथठेले से स्वास्थ्य केंद्र लाया गया साथ ही यह बात भी संज्ञान में आई है कि केंद्र में कर्मचारी मौजूद नहीं थेए जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ कितना मिल पा रहा हैए यह रनेह क्षेत्र से मंगलवार को सामने आया है।

The husband took the wife groaning from labor pain to the hospital on a handcart