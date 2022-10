झोपड़ीनुमा कच्चे आवासों को दर्ज कर लिया पक्का

पक्के आवासों को कच्चा बताकर दिलाया लाभ

दमोह. बजरिया नं. 7 में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। यहां पर झोपड़ीनुमा कच्चे आवासों को पक्का दर्शाया गया है, जबकि जिनके 4 हजार फुट में आलीशान मकान थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया गया है। ऐसे ही एक अपात्र ने नाली का मुहाना बंद कर दिया तो लोगों के कमरों में भरा बारिश का पानी अब तक नहीं निकल पा रहा है।

बजरिया वार्ड नं. 7 का रिहायशी इलाका संकट मोचन हनुमान मंदिर से शुरू होकर अबार माता मंदिर के पास तक आता है। यह वार्ड पुराना तालाब की तलहटी पर स्थित है। इस वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार व भेदभाव किया गया है। हालात यह है कि जिनके मकान जर्जर हैं और बारिश में गिर गए हैं, उन्हें नगर पालिका की प्रधानमंत्री आवास सूची में पक्का दर्शाया गया है, वहीं जिनके पहले से 4 हजार फुट में आलीशान मकान थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया गया है। ऐसे ही एक हितग्राही ने नाली पर ही अतिक्रमण कर लिया है, जिससे लोगों के घरों के अंदर कमरों में पहुंचने वाला पानी कई दिनों तक भरा रहता है। इस वार्ड में एक बाबड़ी बहर है, इसी की तलहटी में एक कच्चे मकान के सामने खंभा लगा हुआ है, जिससे करंट घर के साथ बाबड़ी के आसपास फैलता है। इस वार्ड में रोड नहीं हैं। कई जगह नालियों की समस्या है, साथ ही सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं।

पुलिस चौकी बनी, पुलिस नहीं बैठी

बजरिया वार्ड नं. 7 कसाई मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, यहां पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए इस वार्ड की सियारानी राय ने अपने पति स्व. जानकी प्रसाद राय की याद में चौकी के लिए जमीन दी थी। तत्कालीन वित्तमंत्री जयंत मलैया द्वारा अपनी निधि से भवन का निर्माण कराया गया। लेकिन पुलिस विभाग द्वारा यहां चौकी स्थापित नहीं की गई और न ही पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया, जिससे यह पुलिस चौकी वीरान है और इसके परिसर में श्वानों का डेरा बना रहता है।

प्रस्ताव डाले हैं

वार्ड पार्षद कविता राय का कहना है कि पुराना तालाब की पकी के हिस्से में सौंदर्यीकरण, लाइटिंग, कुर्सियां व पेवर ब्लॉक का प्रस्ताव दिया है। वार्ड के कई हिस्सों में पक्की नालियां व पक्की सड़कें न होने से लोगों के घरों में पानी भरना मुख्य समस्या है, जिसका निराकरण कराया जा रहा है। सामुदायिक भवन, मुख्य सड़क का डामरीकरण, सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराना मुख्य एजेंडा है। वह प्रतिदिन सुबह से निकलती हैं और नारा दिया है कि आपका पार्षद आपके द्वार। सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रधानमंत्री आवास के सर्वेक्षों ने कच्चे घरों को पक्का दर्ज करा दिया है, जिससे वास्तविक हितग्राहियों को आवास दिलाने में कठिनाई जा रही है।





