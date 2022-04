केन- बेतवा लिंक परियोजना स्वर्णिम युग की शुरुआत: गजेंद्र सिंह शेखावत

छतरपुर व दमोह की भूमि को होगा लाभ

दमोह. जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा बैठकें देश भर में आयोजित की गई हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों को भेजकर जमीनी स्थिति का आंकलन कराया गया है। दमोह केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दमोह पहुंचे थे। जिन्होंने निरीक्षण, समीक्षा बैठकों के बाद सर्किट हाऊस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी।

कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती जो सदियों से प्यासी थी, उस धरती में स्वर्णिम युग लाने की शुरुआत केन-बेतवा लिंक परियोजना से होगी। उन्होंने दमोह व छतरपुर जिले को इस परियोजना से विशेष लाभ मिलना बताया। साथ ही उन्होंने मप्र व उप्र के दोनों मुख्यमंत्री को इस योजना पर समन्वय से कार्य करने के लिए उनका अभिनंदन भी किया। उन्होंने कहा कि दमोह जिला विकास व पानी में अति पिछड़ा जिला था, ऐसे 112 जिलों का चयन किया गया, जिनमें दमोह भी शामिल था। लेकिन यह कहते हुए खुशी हो रही है कि दमोह स्वास्थ्य, शिक्षा व पेयजल में अब चौथे पायदान पर आ गया है। दमोह जिला पानी के मामले में भी अति पिछड़ा था, लेकिन यहां हम 100 फीसदी घरों में पेयजल पहुंचाने और सिंचाई का रकबा बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, 2024 तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

डिमांड साइड योजना से लक्ष्य की पूर्ति

भारत विश्व में भू-गर्भ जल उपयोग करने वाला पहला देश है, हम 65 फीसदी पानी निकालते हैं। जिससे भू-जल में कमी आ रही है। हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। डिमांड साइड योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें दमोह भी शामिल किया है। इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा।

अटल भू जल योजना पथरिया में

मंत्री शेखावत ने बताया कि अटल भू जल योजना में बुंदेलखंड के सागर संभाग के 6 जिलों के 9 विकासखंडों को शामिल किया गया है। जिसमें दमोह जिले का पथरिया ब्लॉक की 62 ग्राम पंचायतों के 132 गांव शामिल हैं। जहां पर पेयजल के साथ ही सिंचाई के लिए योजना पर कार्य शुरू किया गया है।

जल निगम की प्रगतिरत व प्रस्तावित योजनाएं

मंत्री शेखावत ने बताया कि हमने सतधरू बांध परियोजना का मुआयना किया है। साथ ही जल निगम मर्यादित के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों की समीक्षा की है, जिसमें व्यारमा जल समूह प्रदाय योजना से पानी प्रारंभ हो गया है। प्रगतिरत तीन योजनाएं हैं, जिनमें पटेरा जल प्रदाय योजना, तेंदूखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना, बक्स्वाहा समूह जल प्रदाय योजना शामिल है, जिसमें तीन जिले के 299 गांव शामिल हैं। जिनमें दमोह के 55, सागर के 124 व छतरपुर के 120 गांव शामिल हैं। इसके अलावा प्रस्तावित योजनाएं दो हैं जिनमें बेबस-सुनार समूह जलप्रदाय योजना फस्र्ट, बेबस-सुनार जलप्रदाय योजना सेकंड शामिल है।

क्वालिटी और कंट्रोल का अधिकार

चल रहे जल निगम के कार्यों में क्वालिटी पर सवाल उठाए जाने पर मंत्री ने जवाब दिया कि जल निगम के कार्यों का क्रियान्वयन व अधिकार हम जनता के गठित समूहों को दे रहे हैं। जहां पर क्वालिटी से समझौता की बात आ रही है तो थर्ड पार्टी जांच कराई जा रही है। इन कार्यों की क्वालिटी और सालों-साल चलें इसकी जिम्मेदारी जनता पर है वह निगरानी रखे। यदि कहीं गड़बडी होती है तो हम जांच कराकर कार्य को ठीक भी करा रहे हैं।

The land of Chhatarpur and Damoh will benefit