इतनी दहशत की सियार को समझ बैठे तेंदुआ

सर्चिंग की गई बंद, निगरानी गस्त जारी

दमोह. देवरान गांव में तेंदुआ की सर्चिंग की जा रही थी, यहां पर ग्रामीणों द्वारा सूचनाएं दी जा रही थी, जिस पर वन विभाग का अमला पुष्टि के लिए अपने प्रयास कर रहा था। ऐसी ही एक सूचना वन विभाग को मिली जब वन विभाग ने पटाखे चलाए तो खेतों से सियार के भागने की पुष्टि हुई।

दरअसल देवरान गांव में तेंदुआ लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल था, जिससे 29 जनवरी को तेंदुआ के वापस लौटने की ग्रामीण सूचनाएं दे रहे थे। वन अमला के साथ मुकुंदपुर की टीम पूरे इलाके की सर्च कर रही थी, लेकिन सर्चिंग के दौरान तेंदुआ के कहीं पदचिह्न दिखाई नहीं दिए। मंगलवार को सर्चिंग के दौरान एक खेत पर महिलाओं ने तेंदुआ होने की सूचना दी, जिस पर वन विभाग की टीम ने उस खेत को घेरा। तेंदुआ को खेत से भागने के लिए विवश करने के लिए पटाखों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ही पटाखे चलाए गए तो एक सियार भागता हुआ दिखाई दिया, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी, जिससे सियार की पुष्टि हुई।

नदी, खेत, पोखर व पहाड़ छाने

वन विभाग की पूरी टीम लोगों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर सर्चिंग कर रही थी, 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच जारी की गई सर्चिंग में तेंदुआ के होने की करीब 20 से अधिक सूचनाएं आई हैं, जो सही नहीं पाई गई हैं। वहीं ग्रामीण तेंदुआ होने की बात कह रहे थे।

दूसरे वन्य प्राणी नजर आए तेंदुआ

देवरान के समीप व आसपास के गांवों में तेंदुआ को लेकर लोगों में इतनी दहशत थी की दूसरे वन्य प्राणियों की हलचल या उनके कूदने भागने को लोग तेंदुआ समझ रहे थे। जिस कारण से वन विभाग जहां भी पहुंचा उसे तेंदुआ की पुष्टि नहीं हुई है।

27 जनवरी के बाद नहीं हुआ ट्रेस

25 जनवरी से आबूखेड़ी गांव में एक व्यक्ति पर हमला करने के बाद तेंदुआ की मौजूदगी सामने आई थी। इसके बाद 26 जनवरी को देवरान गांव में 4 लोगों पर हमला करने के बाद गायब हो गया था। जो 27 जनवरी की खमरिया बिजौरा में एक किसान पर हमला करने के बाद फिर सामने आया था, इसके बाद खमरिया मौजीलाल में ड्रोन से इसकी तस्वीर ली गई थी, लेकिन यहां के बाद 3 फरवरी तक वन विभाग को तेंदुआ ट्रेस नहीं हो पाया है। केवल लोग सूचनाओं के आधार पर ही तेंदुआ की जानकारी देते रहे हैं।

एसडीओ धीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि तेंदुआ की कहीं पुष्टि नहीं हुई, एक सूचना पर खेत में सर्चिंग की गई पटाखा फोड़े गए तो जयकाल सियार भागता हुआ दिखाई दिया था। जबकि उसे तेंदुआ बताया जा रहा था।

डीएफओ महेंद्र सिंह उइके का कहना है कि तेंदुआ कहीं भी नहीं मिला है, सर्चिंग बंद कर दी गई है, लेकिन संभावित गांवों की निगरानी के लिए ड्यूटी लगाई गई है, वन अमला लगातार तैनात किया गया है।

