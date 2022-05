बादलों ने सूर्य को ढंका इसके बाद भी पारा पहुंचा 46.2 डिग्री पर

दमोह में चढ़ रहा लगातार गर्मी का पारा

दमोह. दमोह में गर्मी का पारा तेजी से बढ़ रहा है, शनिवार को अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात का तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे तक सूर्य की तीखी तपन बढ़ रही थी। दोपहर 1 बजे के बाद आसमान में बादल छाने के कारण गर्मी का पारा 47 को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छांव होने से धरती की तपन कुछ कम हुई जिससे पारा उच्चतम पर नहीं पहुंच पाया है।

दमोह शहर में देखने में आ रहा है कि जैसे ही पारा 45 पार पहुंचता हैं, वैसे ही लोकल बादल आसमान पर छाने लगते हैं और वह एक दो दिन में हल्की बूंदाबांदी कर पारा को उछाल मारने से रोक देते हैं। फिलहाल दमोह शहर के अलावा दमोह जिला तेज गर्मी से जूझ रहा है।

लू की चपेट में आया दमोह

पिछले तीन दिनों से दमोह जिला तेज लू की चपेट में है, जिसका असर रात में भी दिखाई दे रहा है। लोगों को कानों में तेज गर्मी का अहसास हो रहा है, रात 10 बजे तक छत पर रखी टंकियों का पानी गर्म निकल रहा है। ठंडा पानी बाहर रखने के बाद 10 मिनट में नार्मल हो रहा है।

स्विमिंग पूल पर बढ़ रही चहल-पहल

तेज गर्मी के कारण शहर के स्विमिंग पूल भी फुल चल रहे हैं। सुबह व शाम की पाली में बच्चे यहां पर जाकर तेज तपन से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके साथ ही तैराकी का हुनर भी सीख रहे हैं। दमोह शहर के जितने भी स्विमिंग पूल हैं, वहां सुबह व शाम लोगों की भीड़ देखी जा रही है।

बेल व कच्चे आम की डिमांड बढ़ी

दमोह शहर में तेज गर्मी और लू से बचने के लिए लोग बेल का शरबत व आम का पना पीकर लू से बचाव कर रहे हैं। जिससे दमोह शहर में बेल व कच्चे आम की डिमांड अधिक होने से इनके दाम भी तेजी से बढ़े हैं।

लू से बचने की एडवाइजरी

इधर दमोह जिला की चपेट में आने से स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, जिसके तहत खाली पेट घर से न निकलने की हिदायद दी जा रही है। ठंडे से गर्म व गर्म से ठंडे वातावरण में सीधे न आने की सलाह दी जा रही है।





The mercury of summer continues to rise in Damoh