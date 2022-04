पूर्वी मप्र व संभाग में सबसे गर्म रही दमोह की रात पारा पहुंचा 25.4 डिग्री

दमोह में दिन का तापमान 43.6 डिग्री दर्ज

दमोह. गर्मियों में दमोह शहर संभाग के खजुराहो व नौगांव से अधिक तापमान दर्ज कर अपना रिकार्ड दर्ज कराता चला आ रहा है। दिन के तापमान में बादलों की मौजूदगी से खजुराहो व नौगांव की बराबरी नहीं कर पाया है 43.6 डिग्री पर स्थिर हो गया था। वहीं रात के तापमान में पूर्वी मप्र व संभाग में अव्वल रहा है। जिससे सोमवार की रात 25.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।

दमोह शहर का तापमान पिछले कई सालों से छतरपुर जिले के दो नगरों नौगांव व खजुराहो की बराबरी करता चला आ रहा है। 12 अप्रेल को दमोह का तापमान 44 डिग्री पर पहुंच गया था। लेकिन दमोह शहर का अधिकतम तापमान तो इन दो नगरों की बराबरी नहीं कर पाया है, वरन रात के तापमान में मौसम विभाग की सूची में दर्ज ईस्ट मप्र के जिलों व संभाग में रात का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया है। जिससे अब लोगों को रात में तेज गर्मी का अहसास होने लगा है। इससे पहले 13 अप्रेल व 14 अप्रेल को रात का तापमान 25 डिग्री पर पहुंचा था, जिससे लोगों को तेज उमस व गर्मी के कारण कूलर व एसी का सहारा लेना पड़ा था। लोगों के अनुसार जब रात का तापमान 21 या 22 डिग्री पर रहता है तब ज्यादा गर्मी का अहसास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पारा 25 डिग्री पार चला जाता है तो लोगों कूलर में भी उमस के कारण गर्मी का अहसास होने लगता है।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो चार दिन में हल्की बूंदाबांदी का मौसम बन रहा है। जिससे दिन का तापमान 43 व 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, लेकिन बादलों की जमावट के कारण दमोह शहर में रात का तापमान बढऩे की संभावना जताई जा रही है। जिससे आगामी दिनों में दमोह शहर में तीव्र तापमान में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 25 सालों में अप्रेल माह में इतनी तेज तपिश महसूस नहीं हुई है। जो इस बार हो रही है।

the night of Damoh, which was the hottest in eastern MP and division