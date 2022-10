पहाड़ी हिस्से में बसे मोहल्ले पर नहीं पहुंच रही पाइप लाइन

पाइप लाइन बिछाए जाने के कारण क्षतिग्रस्त सड़कें व नाली

दमोह. पुराना बाजार नं. 2 में पहाड़ी की तलहटी पर बस बसे मोहल्ले में पाइप लाइन नहीं पहुंच पा रही है, जिससे यहां पेयजल की समस्या है। नई पाइप लाइन बिछाए जाने के दौरान रेस्टोरेशन का कार्य न होने से कुछ जगह की सड़कें व नालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

पुराना बाजार नं. 2 सिटी नल महाकाली तिराहा की गली से कुरियाना होते हुए मछरया कुआं से नीचे वाले हिस्से का रिहायशी इलाका आता है। इस वार्ड में पूर्व कार्यकाल में लगातार विकास होते रहे हैं, जिससे यहां ज्यादा गंभीर समस्याएं दिखाई नहीं दी हैं। यहां पर पहाड़ी क्षेत्र के रहवासी क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में पानी की पाइप लाइन नहीं पहुंच पा रही है। जिससे यहां के लोग पानी के लिए परेशान हैं। कुरियाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ हितग्राहियों की किस्तें नहीं आई हैं, वार्ड के कुछ हिस्सों में लोगों नाली सफाई व नियमित झाड़ू न लगने की जानकारी दी है। सिटीनल से महाकाली चौराहा तक की मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यह सड़क शहर की प्रमुख धार्मिक शोभयात्राओं का मुख्य मार्ग है। जिसके निर्माण की मांग लगातार की जा रही है।

इस वार्ड में लगातार विकास होते रहे हैं। नाली सड़कें बनाई जाती रही हैं। नागरिक सुविधाओं का लगातार ध्यान रखा जाता रहा है। अभी छोटी नालियों के बीच रास्ते में निकासी होने पर चैंबर न लगाया जाना, छोटी नालियों के साथ गलियों में अतिक्रमण होने से कई जगह पाइप लाइन न पहुंच पाना समस्या है। गलियों में लोगों द्वारा अपने मकान लगातार बढ़ाकर रास्तों को संकरा किया जा रहा है जिससे बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रखने में सफाई कर्मियों को समस्याएं आ रही हैं। कई जगह छोटी नालियों को कवर्ड किया गया है। जिससे कचरा फंसने से इनमें पानी भरा रहता है।

प्रस्ताव डाले हैं

वार्ड पार्षद मंजू वीरू राय का कहना है कि जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उनके निर्माण व सुधार के प्रस्ताव डाले गए हैं। वार्ड की जो भी छुटपुट समस्याएं सामने आती हैं, उनका तत्काल ही निराकरण कराया जा रहा है। पिछले कार्यकाल में लगातार विकास कराए गए हैं। इस कार्यकाल में भी वार्ड की सभी समस्याओं का निदान कराया जाएगा।





The pipeline is not reaching the locality in the hilly part