बड़े बाबा का मस्तकाभिषेक में कलशों से अभिषेक करने लगी कतारें

निर्यापक मुनि समय सागर का संघ सहित विहार, देवडोंगरा में विश्राम

दमोह. कुण्डलपुर महोत्सव में बड़े बाबा के महामस्तकाभिषेक के दूसरे दिन शुक्रवार को चांदी व सामान्य कलशों से जलाभिषेक करने के लिए कतारें लगी रहीं। वहीं दूसरे दिन बड़े बाबा के दर्शन करने आचार्यश्री विद्यासागर महाराज संघ सहित पहुंचे थे।

कुंडलपुर के मीडिया प्रभारी जलज कुमार जैन ने बताया कि महोत्सव के दूसरे चरण में बड़े बाबा के महामस्तकाभिषेक के दूसरे दिन पहला अभिषेक करने का पुन: सौभाग्य अशोक पाटनी परिवार को प्राप्त हुआ। इसके बाद सभी ब्रह्मचारी भैया को अभिषेक का अवसर मिला। इनके बाद श्रावकों को मौका मिला, जिसमें दूसरे दिन 2500 से अधिक लोगों ने मस्तकाभिषेक किया। निर्यापक मुनि पुंगव सुधासागर महाराज ने शांति मंत्रों के साथ शांतिधारा का वाचन किया।

छोटे बाबा का बड़े बाबा से मिलन

आपको बता दें आचार्यश्री विद्यासागर महाराज जब कुण्डलपुर पहुंचे थे तब उन्होंने बड़े बाबा के दर्शन किए थे और मंदिर को निहारा था, इसके बाद वह नीचे ही रहे। पंचकल्याणक समापन के बाद महामस्तकाभिषेक के दूसरे दिन पहाड़ी पर स्थित बड़े बाबा के मंदिर में ससंघ पहुंचे थे।

पुण्य से ही पाप को मिटाया जा सकता है: आचार्यश्री

आचार्यश्री की सुबह दिव्य देशना हुई। उन्होंने पुण्य के पीछे पाप का प्रक्षालन बताया है। यह पुण्य बहुुत दुर्लभ है, यह पाप तत्व है, जो इसका प्रक्षालन प्रभु भक्ति, ध्यान में अनुष्ठान में ही संभव है। पुण्य महान तत्व है। पुण्य, पाप मिलकर 9 पदार्थ होते हैं। पुण्य से ही पाप कारक मिटाया जा सकता है। मुझे बड़े बाबा के यहां आकर आज अच्छा लगा। मुझे लगा दुनिया तो ऊपर आ रही है। मैं नीचे रह गया, लोगों ने कहा ऊपर चलो मन में आया आने की लगन थी। बड़े बाबा बहुत दुर्लभ हैं, ये क्षण बहुत दुर्लभ है।

बड़े बाबा पिता, बाहुबली पुत्र

आचार्यश्री ने कहा कि बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक अब 9 साल में हो ऐसी परंपरा चलती रहेगी। दक्षिण के गोमटेश्वर में बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक 12 साल में होता है। यह परंपरा चली आ रही है। वे खड़े हंै, ये बैठे हैं, वे पुत्र हैं, ये पिता हैं, यहां बड़े बाबा के यहां लोग अपने बच्चों का मुंडन करवाते रहे हैं।

5 दिवसीय चित्रकला महोत्सव का समापन

कुण्डलपुर महोत्सव के तहत 5 दिवसीय कला महोत्सव का समापन किया गया। यह महोत्सव 20 फरवरी को प्रारंभ हुआ था। जिसमें देश भर के ख्यातिलब्ध चित्रकारों ने हिस्सा लिया था। इन चित्रकारों ने 5 दिन रहकर जैन, धर्म संस्कृति व कुण्डलपुर के अतिशयकारी वैभव को चित्रों के माध्यम से उकेरा। कला महोत्सव का आयोजन पुष्पा पांडया के द्वारा आचार्यश्री व मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष ही केशर से चित्र बनाकर मुख्यमंत्री को भेंट किया था। इस कला महोत्सव में चित्रकारी ने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ बड़े बाबा व आचार्यश्री, मुनि सुधासागर व प्राकृतिक सौंदर्य को केनवास पर उकेरा, जिसे सभी देखकर अभिभूत हुए।

ग्वालियर के उपेंद्र वर्मा ने बड़े बाबा, छोटे बाबा व सुधासागर महाराज की पेटिंग बनाई। अतुल गेंदले ने बहुत स्केच बनाया। बेलगांव से आए शेषराव सिरासर ने बड़े बाबा के चरणों में सालों से खड़े वृक्षों से निकलती आध्यमित्मक ऊर्जा व आचार्यश्री की ऊर्जा व उसके प्रभाव को चित्रांकित किया। बनारस से आए अर्जुन सिंह ने बड़े बाबा की उल्लास की कहानी को निरुपित किया। महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मप्र व कर्नाटक से प्रसिद्ध चित्रकार शामिल हुए थे।

कुंडलपुर से आचार्यश्री के प्रथम दीक्षित निर्यापक मुनि समय सागर का ससंघ विहार

दमोह. कुण्डलपुर महामहोत्सव के तहत पंचकल्याणक महोत्सव के समापन के बाद अब मुनिसंघों का विहार शुरू हो गया है। शुक्रवार की दोपहर आचार्यश्री के प्रथम दीक्षित शिष्य निर्यापक मुनि समय सागर महाराज का ससंघ पहला विहार हुआ। शाम को वे संघ सहित देवडोंगरा पहुंचे। जहां विश्राम हुआ। मुनि संघ का संभावित विहार जबलपुर की ओर चल रहा है।

समय सागर जब कुण्डलपुर से विहार कर रहे थे, उन्हें विदाई देने मुनि संघ भी वहां मौजूद रहे और भाव पूर्ण विदाई दी जा रही थी। मुनि समय सागर के संघ में 13 मुनियों में मुनि प्रशस्तसागर,

मुनि मल्लिसागर, मुनि आनंद सागर, मुनि निग्र्रन्थसागर, मुनि निभ्र्रान्तसागर, मुनि निरालससागर, मुनि निराश्रवसागर, मुनि निराकारसागर, मुनि निश्चिन्तसागर, मुनि निर्माणसागर, मुनि निशंकसागर, मुनि निर्लेपसागर शामिल हैं। वहीं 9 क्षुल्लक में क्षुल्लक औचित्यसागर, क्षुल्लक गहनसागर, क्षुल्लक केवल्य सागर, क्षुल्लक सुदृढ़सागर, क्षुल्लक समकितसागर, क्षुल्लक उचितसागर, क्षुल्लक अथाहसागर, क्षुल्लक उत्साहसागर, क्षुल्लक अमापसागर शामिल हैं।

The queues started to anoint Bade Baba with urns at the Mastakabhishek