दिन भर उड़ता रहा ड्रोन कैमरा नजर नहीं आया तेंदुआ

मुकुंदपुर रीवा की टीम पिजड़ा लिए तलाशती रही तेंदुआ को

दमोह. गणतंत्र दिवस पर देवरान में 5 लोगों पर हमला करने के बाद गायब हुआ तेंदुआ खमरिया बिजौरा में एक व्यक्ति पर हमला करने के बाद आखिरी बार खमरिया मौजीलाल में देखा गया था, इसके बाद शनिवार की शाम पुन: देवरान गांव में देखा गया था। रविवार को वन विभाग व मुकुंदपुर रीवा की टीम दिन पर तेंदुआ को तलाशती रही, ड्रोन कैमरा भी हवा में उड़ता रहा, पिजड़ा लेकर टीम खोजती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला है।

दमोह जिले में 25 जनवरी को आबूखेड़ी में दिखे तेंदुआ ने 26 जनवरी को देवरान गांव में पांच लोगों पर हमला किया था, इसके बाद 27 जनवरी को बिजौरा खमरिया के एक किसान पर झपट्टा मारा था। खमरिया मौजीलाल के खेतों में ड्रोन कैमरे से उसकी आखिरी तस्वीर सामने आई थी, इसके बाद उसके भैंसखार के जंगल से सेंचुरी की ओर जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन 29 जनवरी की शाम तेंदुआ की लोकेशन देवरान गांव के नजदीक रेंजुआ हार में मिली थी। जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। रविवार को वन विभाग की टीम दिन भर देवरान, भौरांसा व बांसा के समीप तेंदुआ को ड्रोन कैमरे से तलाशती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। दोपहर में मुकुंदपुर रीवा की टीम भी पिंजड़ा लेकर व ट्रंकुलाइज करने के लिए तेंदुआ की टोह लेती रही। लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला है। टीम को तेंदुआ के पदचिह्न भी नहीं मिले।

शिकार के अवशेष मिले

आबादी के नजदीक मिले तेंदुआ ने 6 लोगों पर हमला करने के बाद शिकार नहीं किया था। जिससे चिंता बढ़ रही थी, लेकिन रविवार को वन विभाग की टीम को तेंदुआ द्वारा किए गए के शिकार के अवशेष मिले हैं, जिससे अब वन टीम निश्ंिचत हो गई है कि इंसानों पर हमला करने के बाद तेंदुआ ने अपना पारंपरिक भोजन कर लिया है और वह जिस क्षेत्र से वापस आया होगा, उस तरफ वापस हो जाएगा।

गढ़ाकोटा क्षेत्र में दिखा था एक माह पहले

वन विभाग की टीम को जानकारी मिल रही है कि एक तेंदुआ गढ़ाकोटा क्षेत्र में एक माह पहले देखा गया था, देवरान क्षेत्र गढ़ाकोटा से लगा हुआ है, जिससे वन विभाग की टीम संभावना जता रही है, तेंदुआ गढ़ाकोटा क्षेत्र से दमोह की सीमा में आया होगा, इसके बाद वह अपने पुराने आवास क्षेत्र की ओर वापस लौट रहा है।

नर-मादा दो तेंदुआ की पुष्टि नहीं

वन विभाग की टीम ने अभी जिले में एक साथ दो तेंदुआ होने की पुष्टि नहीं की है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तेंदुआ वापस आया है, जो नर है या मादा इसकी जानकारी पकड़े जाने पर लगेगी लेकिन उसके वापस आने के पीछे दूसरा तेंदुआ भी क्षेत्र में होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिससे टीम जिले की सीमा में एक ही तेंदुआ के मूवमेंट करने की पुष्टि कर रही है।

24 घंटे में पकड़ा जाए तेंदुआ

देवरान गांव में तेंदुआ होने की खबर पर पथरिया विधायक रामबाई व पूर्व मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया पहुंचे। जिन्होंने आबादी के नजदीक तेंदुआ होने से जानमाल के नुकसान की आशंका व्यक्त करते हुए इसे 24 घंटे में पकड़े जाने निर्देश वन अमले को दिए है। पथरिया विधायक रामबाई का देवरान गांव मूल गांव है, गणतंत्र दिवस पर तेंदुआ ने हमला किया था, जिसमें उनके परिवार के लोग भी जख्मी हुए थे। तेंदुआ के यहां से जाने के बाद वापस लौटने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जिस पर तेंदुआ को शीघ्र पकडऩे के निर्देश दिए गए हैं।

