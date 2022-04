देश का पहला जिला अस्पताल जिसके जनरल वार्ड भी एसी

निजी अस्पतालों के जनरल वार्डों में भी नहीं है एसी की सुविधा

दमोह. नीति आयोग द्वारा देश के 112 पिछड़े जिलों के काया कल्प का बीड़ा उठाया गया था, अब उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। दमोह जिला अस्पताल देश का ऐसा पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसके सामान्य वार्ड भी एसी के कारण वातानुकूलित हो गए हैं। जबकि एसी की सुविधा निजी अस्पतालों के जनरल वार्डों में भी उपलब्ध नहीं है जहां लोगों को एक पलंग के प्रतिदिन 1500 रुपए से लेकर तीन हजार रुपए लगते हैं।

दमोह जिला अस्पताल 300 बिस्तरों का अस्पताल है, अब प्रत्येक पलंग पर सेंट्रल एसी से ठंडी हवा आ रही है। इस व्यवस्था के पीछे नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में किए जा रहे प्रयास शामिल है। दमोह जिला बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामलों में नीति आयोग की ग्रेडिंग में प्रथम स्थान पर आया था। यह पुरस्कार तीन साल पहले मिला था। तब तत्कालीन कलेक्टर नीरज सिंह थे, तब निर्णय लिया गया था जिला अस्पताल का प्रत्येक वार्ड एसी युक्त किया जाए, इसके बाद कोविड शुरू हो गया, जिससे सेंट्रल एसी लगाए जाने का कार्य धीमा पड़ गया था। वर्तमान में पूरा दमोह जिला अस्पताल वातानुकूलित हो गया है, जिसमें खास बात यह है कि यहां के जनरल वार्ड भी एसी युक्त हो गए हैं। देश के सरकारी जिला अस्पतालों के जनरल वार्डों में यह व्यवस्था नहीं है। साथ निजी अस्पतालों के जनरल वार्ड भी एसी युक्त नहीं है, वहां पर मरीजों के लिए कूलर की व्यवस्था की जाती है।

सिविल सर्जन डॉ. ममता तिमोरी ने बताया कि नीति आयोग द्वारा पुरस्कृत किए जाने के बाद अवार्ड के रूप में राशि दी गई थी, जिस राशि से पहले सेंट्रल कूलर लगाने पर विमर्श किया गया लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि कूलरों के रखरखाव उनके संधारण पर काफी खर्चा होने के साथ पानी भी लगता है, जिससे निर्णय लिया गया कि सेंट्रल एसी लगाया जाए और दमोह जिला अस्पताल को यह उपलब्धि मिल चुकी है। उन्होंने मरीजों व उनके अटेंडरों से आग्रह किया है कि इस सुविधा को सरकारी न समझते हुए अपने घर की सुविधा समझकर इसका उपयोग एहितयात से करें ताकि उनके जाने के बाद आने वाले नए मरीजों को इस सुविधा का लाभ मिलता रहे।

There is no AC facility even in the general wards of private hospitals.