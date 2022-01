पाइप लाइन फूटी होने से प्रतिदिन बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी

एक तरफ पानी बचाने पर जोर, दूसरी तरफ हो रही पानी की बर्बादी

दमोह. नगर पालिका परिषद दमोह द्वारा शहर में पेयजल की सप्लाई एक दिन के अंतराल की जाती है। नल खुलने के दिन पर शहर की अनेक गलियां और सड़कों पर अचानक पानी बहता हुआ दिखाई दे जाता है।

पाइप लाइन फूटे होने व रिसाव होने के हालात ये हैं कि शहर के महावीर वार्ड दमोह में जैन मंदिर के पास 10 फुट के दायरे में 9 जगह से पेयजल सप्लाई लाइन फूटी है। जिससे पानी का रिसाव होने से हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। इसी तरह शहर के 39 वार्डों की है, जहां पर लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। छोटे-छोटे लीकेज पुरानी लाइन में सर्वाधिक बताए जा रहे हैं। जिससे जैसे ही नल खुलते हैं, पानी के झरने फूटने लगते हैं और पानी की बर्बादी शुरू हो जाती है।

अस्वच्छ पानी पी रहे लोग

पाइप लाइन फूटी होने के कारण जहां पानी की बर्बादी हो रही है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। जहां से पाइप लाइन फूटी हैं, वहां पर नजदीक ही गंदे पानी की नालियां हैं। पाइप लाइन फूटी होने से उनमें गंदगी और कचरा जमा होता है। जिससे नल खुलने के बाद लोगों के घरों में गंदा पानी भी पहुंच जाता है। जिससे शहर के लोगों को स्वच्छ पेयजल अब तक उपलब्ध नहीं हो रहा है।

सिर्फ छन्ने से छानकर करते उपयोग

दमोह शहर की 95 फीसदी आबादी नगर पालिका परिषद द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पेयजल का उपयोग करती है। पाइप लाइन फूटी होने के बाद दूषित पानी के लिए लोग केवल एक कपड़े का छन्ना या रेडिमेड प्लास्टिक की छन्नी उपयोग करते हैं, जिसमें मोटा कचरा तो रुक जाता है लेकिन जो दूषित पानी हो चुका है वह पेयजल के बर्तनों में पहुंच जाता है, जिससे शहर के लोग दूषित पेयजल का उपयोग कर रहे हैं।

शुद्ध पानी हो जाता है अशुद्ध

जुझारघाट परियोजना के तहत दमोह में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नया फिल्टर प्लांट बनाया गया है, जहां पानी का शुद्धीकरण किया जाता है, वहीं व्यारमा नदी से आने वाला पानी भी 100 प्रतिशत शुद्ध मिनिरल वॉटर की तरह है। इसके बाद फिल्टर होने के बाद पेयजल टंकियों में सप्लाई करने के बाद वार्डों में पहुंचाया जाता है, लेकिन वार्डों की सप्लाई लाइन में जगह-जगह छेद होने से शुद्ध पानी लगातार अशुद्ध हो रहा है।

नई लाइन पर धीमी गति से काम

दमोह शहर में नई पाइप लाइन बिछाई जा रही है, लोगों के घरों में कनेक्शन भी किए जा रहे हैं। बार-बार मुनादी कराकर पुरानी लाइन बंद करने का ऐलान भी किया जा चुका है, लेकिन नई पाइप लाइन बिछाए जाने और कनेक्शन दिए जाने का काम मंथर गति से चलने से नए के बजाए अभी भी पुरानी लाइनों से सप्लाई की जा रही है, जिससे शहर में प्रतिदिन हजारों लीटर पानी की बर्बादी आए दिन हो रही है।

मार्च तक पूर्ण होने की संभावना

नगर पालिका परिषद के अधिकारियों का दावा है कि मार्च 2022 तक पूरे शहर में नई पाइप लाइन से पेयजल सप्लाई शुरू हो जाएगा। लेकिन नपा के सूत्र ही बता रहे हैं कि अभी इसमें काफी टाइम लगेगा क्योंकि अपेक्षाकृत जितने नल कनेक्शन किए जाने हैं, वह हुए नहीं, वहीं वार्डों में भी नई पाइप लाइन बिछाए जाने का काम अभी भी जारी है, कुछ टंकियों का निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ है। जिससे अभी वक्त लगेगा।

