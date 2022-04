संत के स्वागत के लिए रात में दीपक जलाए खड़े रहे हजारों

दो संतों का हुआ मिलन

दमोह. रविवार की रात दमोह शहर में दो संतों का मिलन हुआ। रामकुमार स्कूल में चल रही भागवत कथा का वाचन पं. इंद्रेश शास्त्री वृंदावन द्वारा किया जा रहा था, समापन अवसर पर बागेश्वरधाम के संत पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दमोह पहुंचे तो दमोह जिले में प्रवेश करते ही सड़कों पर अपार भीड़ उमड़ पड़ी, जब दो संतों का मिलन हुआ तो उस अवसर के साक्षी बनने के लिए भी कथा स्थल पर हजारों पहुंच गए थे।

बागेश्वरधाम धाम के संत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का काफिला रात्रि 9 बजे स्थानीय रामकुमार स्कूल पहुंचा, जहां सड़क से लेकर गेट तक भारी जनसमूह एकत्रित होने के कारण संत को अंदर मंच तक ले जाने में 20 मिनट का समय लगा। कोतवाली टीआइ सतेंद्र सिंह राजपूत मशक्कत करते हुए दिखाई दिए, जैसे-तैसे उन्हें मंच तक पहुंचाया गया। इसके बाद दोनों संतों का मिलन हुआ और अपनी बात रखी। यहां के बाद दमोह विधायक अजय टंडन के निवास पर पहुंचे तो यहां भी हजारों भक्त का जनसमूह उमड़ पड़ा। जिसके बाद संत को छत पर आकर लोगों को दर्शन देना पड़ा। करीब आधी रात तक बागेश्वर सरकार दमोह शहर में मौजूद रहे। रात्रि 12.३० बजे उमा मिस्त्री की तलैया स्थित दीपक सिंघानिया के निवास पर भी पहुंचे। उधर नरसिंहगढ़ से दमोह की ओर आने पर छतरपुर से दमोह की ओर जा रहे थे। उनके आने की खबर मिलते ही शाम 6 बजे से दमोह-छतरपुर मार्ग पर सैंकड़ों महिला पुरुष दीपक लेकर खड़े थे। जब उनका आगमन हुआ तो हजारों दीपक जलाकर स्वागत किया गया और आरती भी की। संत भी सभी को आशीर्वाद देते हुए दमोह की ओर बढ़ते चले गए। दमोह शहर में इमलाई के पास पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। रात्रि एक बजे तक दमोह की सड़कों पर व अपने घरों के सामने लोग दीपक लेकर संत के दर्शन और आरती करने के लिए आतुर दिखाई दिए।

Thousands stood by lighting lamps in the night to welcome the saint