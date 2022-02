बोरवेल में गिरा तीन साल का प्रिंस, 6 घंटे में बाहर निकाला पर नहीं बची जान

घर से 100 मीटर पर खेत में खुदा था बोरवेल

दमोह/ हटा. जिले के पटेरा थाना क्षेत्र के गांव बरखेड़ा बैस में खेत में बंद पड़े बोरबेल में तीन साल का बच्चा प्रिंस अठया खेलते समय गिर गया। हैवी मशीनों से खुदाई कर 6 घंटे में ही बच्चे को निकाल लिया गया। लेकिन बचाया नहीं जा सका। बोर से निकलते ही उसे एम्बुलेंस से पटेरा सीएचसी ले जाया गया पर तब तक सांस थम चुकीं थी। बीएमओ डॉ अशोक बड़ोनिया ने मौत की पुष्टि की है।

Three year old prince fell in borewell, pulled out in 6 hours