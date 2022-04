हजारों लोगों को ठंडा पानी पिलाने देशी जुगाड़ से पूरा टैंकर होगा ठंडा

कादीपुर गांव में आयोजन की तैयारियां पूर्ण

दमोह. कादीपुर धाम में 24 अप्रेल से 30 अप्रेल तक चलने वाली श्रीमद्भागवत कथा की शुरुआत रविवार को लक्ष्मणकुटी से कादीपुर गांव तक शोभायात्रा निकालकर की जाएगी। उधर कादीपुर में कथा पंडाल, भोजन शाला, पेयजल, प्रसाधन व पार्किंग की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।

कादीपुर हटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो मुख्य सड़क गांव नहीं है। इस गांव तक पहुंचने के लिए तीन रास्ते जाते हैं। जिनमें दो मार्ग दमोह-कुण्डलपुर मार्ग से व तीसरा मार्ग दमोह-हटा मार्ग के लक्ष्मणकुटी धाम से कादीपुर तक पहुंचाता है। दमोह-कुण्डलपुर मार्ग पर लुहर्रा गांव से कादीपुर 12 किमी की दूरी पर है। इसी मार्ग में हिण्डोरिया गांव के अंदर से कादीपुर 4 किमी की दूरी पर स्थित है, तीसरा मार्ग दमोह-हटा मार्ग पर लक्ष्मण कुटी धाम से झागरी, करैया राख होते हुए कादीपुर 6 किमी दूरी पर है।

पार्किंग से एक किमी पैदल रास्ता

देश भर के लोगों के आने की संभावना के मद्देनजर कादीपुर गांव के तीनों मार्गों पर 3 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। 25-25 एकड़ खेतों में बनाई गई पार्किंग को कवर्ड करने के लिए बांसों की बैरिकेटिंग की गई हैं। जिससे जिस मार्ग से वाहन आएंगे वह वहीं रुक जाएंगे, इसके बाद तीनों मार्गों से पैदल एक किमी चलने के बाद श्रद्धालु कथा स्थल तक पहुंचेंगे।

एक समय 10 हजार लोगों को भोजन

कादीपुर गांव में वहां पर ठहराव करने वाले लोगों को के लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था की गई है, यहां पर एक समय में 10 हजार लोग भोजन कर सकेंगे। यहां कुल एक दिन में 20 हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है।

पानी ठंडा करने का देशी जुगाड़

दमोह जिला में गर्मी तेजी से बढ़ रही है, अभी बादलों की मौजूदगी पारा भले ही कम हो गया हो लेकिन तेज धूप व तपन के कारण लोगों का गला सूखने के कारण ठंडे पानी की आवश्यकता पड़ रही है। हजारों लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए यहां पर टैंकरों में ही जूट लपेटा गया है, इन टैंकरों पर लपेटे गए जूट के ऊपर पर लगातार पानी डाला जाता रहेगा जिससे पानी ठंडा रहे। यह ग्रामीणों का देशी उपाय है, जिसमें वह मटका या अन्य पानी के बर्तन को जूट में लपेटकर गीला करते हैं, जिससे पानी ठंडा बना रहता है।

24 घंटे जुटे व्यवस्थाओं में

कादीपुर गांव में महंत, संतों के सानिध्य में गांव के सरपंच मस्तराम पटेल, जनपद अध्यक्ष आलोक अहिरवाल, देवी सहाय चौबे, राजेश पटेल, हजारी पटेल, संदीप पटेल, जयदीप पटेल, शिवराम पटेल, विष्णु पटेल, दशरथ पटेल व शोभालाल पटेल सहित अन्य ग्रामीण 24 घंटे व्यवस्थाएं जुटाने में दिन रात एक कर रहे हैं।

To provide cold water to thousands of people, the entire tanker will be cooled by the country's jugaad