बड़ा नाला में गिरकर दो की हो चुकी मौत, नहीं किया कवर्ड

पानी की निकासी के लिए जगह न होने से खेत बन गए तलैया

दमोह. नया बाजार नं. 5 से निकला मुख्य नाला ही इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, संकरी गलीनुमा मुख्य रास्ते से निकले इस बड़े नाले में गिरने से दो की मौत हो चुकी है, वहीं 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इस खतरनाक नाले को कवर्ड नहीं कराया गया है।

नया बाजार नं. 5 का रिहायशी इलाका शिवशक्ति मंदिर से शुरू होकर बड़े पुल के नाले तक आता है, जिसमें बगिया मोहल्ला भी शामिल है। इस वार्ड में बड़े पुल से नरसिंह मंदिर के पीछे तक मुख्य बड़ा नाला निकला हुआ है। इस नाले के बगल से संकरी गली है। स्टेशन जाने के लिए शार्टकट मार्ग होने के कारण यही मार्ग सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। रात के वक्त इस नाले में बाइक सहित लोग गिर जाते हैं। ऐसे ही हादसों में दो युवकों की जान भी चली गई थी। जिस समय इन युवकों की मौत हुई तब इस नाले को लेकर नपा के तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने बड़े-बड़े वायदे किए लेकिन फिर उसे भुला दिया। इस वार्ड में आगे मकान पीछे खेत हैं, लेकिन पीछे के हिस्से के लोगों के निस्तार का पानी जाने के लिए नाली नहीं होने से पूरा पानी खेतों में जाता है और जल भराव की स्थिति होती है। जिससे जीव जंतु लोगों के घरों में घुसते हैं। इस वार्ड में पानी की अनियिमत सप्लाई होती है, कुछ हिस्सों में पानी पहुंच रहा है, कुछ जगह पानी नहीं आने से लोग परेशान हो रहे हैं। वार्ड में सफाई व्यवस्था भी ठीक से नहीं हो रही है। खाली प्लाटों में गंदगी फैली हुई हैं, नालियों का निर्माण नहीं कराया गया है।

प्रस्ताव डाले हैं

पार्षद गनेश जाटव का कहना है कि उनके वार्ड की मुख्य समस्या बड़ा नाला और उसके बगल से निकल सड़क है, जिसे कवर्ड कराते हुए निर्माण कराया जाना प्राथमिकता है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में नालियां न होने के कारण पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, नालियों को बनाने के प्रस्ताव दिए हैं। उनके वार्ड में पेयजल पाइप लाइन बिछाने में भेदभाव किया गया है, कहीं 10 इंची पाइप लाइन बिछाई गई है, कहीं 4 इंची पाइप लाइन होने से पानी की अनियमित सप्लाई हो रही है, कहीं पानी बह रहा है कहीं पानी के लिए परेशान हैं। पेयजल वितरण समान वितरण कराना उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के कई हितग्राहियों की किस्तें बकाया हैं।

Two died after falling in Bada Nala, not covered