4 किमी लंबे वार्ड की दो बस्तियां बुनियादी सुविधाओं की नहीं हैं हकदार

नाली सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से परेशान हैं वार्डवासी

दमोह. नगर पालिका परिषद दमोह का सिविल वार्ड नं. 2 शहर का सबसे लंबा क्षेत्रफल में फैला वार्ड है। इस वार्ड की एक कॉलोनी के निवासी नालियों व सड़कों के खस्ताहाल होने से हलाकान हैं, तो वहीं दो बस्तियां वोट डालने की हकदार हैं और इनका यह मौलिक अधिकार है, लेकिन वोट डालने के बाद मौलिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित हैं।

सिविल वार्ड नं. 2 पुराना तालाब से शुरू होता है, जो इंदिरा कॉलोनी होते हुए सर्किट हाऊस पॉलीटेक्निक के पीछे परशुराम टेकरी का रिहायशी इलाके पर समाप्त होता है। इस वार्ड में तीन पहाडिय़ां नवगजा, सर्किट हाऊस व परशुराम टेकरी आती है। यह वार्ड पुराना तालाब से लेकर परशुराम टेकरी तक 4 किमी क्षेत्रफल में आता है। भले ही इस वार्ड की लंबाई वृहद क्षेत्रफल में फैली है, लेकिन यहां का रिहायशी इलाका घनत्व आबादी व कुलियों में होने से कई नागरिक सुविधाओं से महरूम हो गया है जो इन नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

इंदिरा कॉलोनी में सड़कों व नालियों की सबसे खस्ताहाल है। पूरी कॉलोनी की सड़कें खुदी पड़ी हैं, नालियां चोक हैं, संकरी गलियों की कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटें भी नहीं हैं। वार्ड की सफाई व्यवस्था भी नहीं है। नवगजा पहाड़ी के नीचे स्थित इंदिरा कॉलोनी में जो पहाड़ी के ऊपर मकान बने हैं, उनमें रात के वक्त पहाड़ से टंकियों का ओवर फ्लो पानी गिरता रहता है। इसके साथ पहाड़ी का कटाव व क्षरण हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या बन रही है। नालियों में गंदगी के हाल ऐसे हैं कि लोगों के घरों व सड़कों तक गंदा पानी बह रहा है। सर्किट हाऊस पहाड़ी के हालात खराब हैं। इस वार्ड की कुचबंदिया बस्ती उद्योग विभाग के पीछे सर्किट हाऊस की पहाड़ी पर बसी हुई है। इस वार्ड में न तो सड़क हैं और न ही नाली है। न ही प्रकाश व्यवस्था है। इस वार्ड में पानी की समस्या है। इस बस्ती में

4 किमी दूर राशन लेने आते

सिविल वार्ड नं. 2 के परशुराम टेकरी के नीचे करीब 500 लोगों की आबादी है, यहां 200 घर बने हैं। यहां के लोगों राशन लेने 4 किमी दूर शिवाजी स्कूल के पास आना पड़ता है। इस वार्ड के पूरे घरों की बिजली परशुराम टेकरी के पहाड़ी पर लगे खंभे से सप्लाई होती है, सभी के घरों में मीटर लगे हैं और बिल देते हैं लेकिन इस बस्ती तक खंभे नहीं पहुंचे हैं। 500 लोगों के बीच केवल हैंडपंप हैं, गर्मियों के दिनों में पानी भरने के दौरान आपस में सिर फुटौव्वल होता है, जिसके अनेक मामले जबलपुर नाका चौकी में दर्ज हैं। यहां के नौनिहाल बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र डेढ़ किमी दूर है। इस वार्ड के लोगों को नगर पालिका परिषद के चुनावों में वोट डालने का मौलिक अधिकार है, वहीं नगर पालिका का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो इसके लिए उनके रहवासी को अनाधिकृत क्षेत्र माना जा रहा है। जिससे नागरिक सुविधाएं कोसों दूर हैं, बारिश के दिनों में इस वार्ड के हालात गांवों के खेतों के रास्तों से भी बदत्तर हो जाते हैं।

मूलभूत सुविधा दिलाना मुख्य एजेंडा

वार्ड पार्षद दुर्गेश नंदनी सिंह चौहान का कहना है कि हमारे वार्ड में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सीमेंट कांक्रीट सड़क व नालियों के प्रस्ताव डाले हैं। सबसे ज्यादा मुख्य एजेंडे में दो बस्तियां शामिल हैं, जिनमें सर्किट हाऊस पहाड़ी व परशुराम टेकरी शामिल हैं। यह दो वार्ड वोट डालने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन इनका रहवासी क्षेत्र अनाधिकृत है। जबकि इन्हें बिजली मिली है, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है तब फिर नगर पालिका की मुख्य बुनियादी सुविधाएं जिनके लिए मतदाताओं ने वोट डाला है वह क्यों नहीं मिल रहा है। यह उनकी लड़ाई है और वह इन बस्तियों को उनके मूलभूत अधिकार दिलाकर रहेंगी।

Two settlements of 4 km long ward are not entitled to basic facilities