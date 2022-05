कोयला की कमी बताकर हो रहा अघोषित ब्लैक आउट

ट्रिपिंग के नाम पर शहर में दिन में 50 से अधिक बार गुल हुई बिजली

Published: May 04, 2022 08:29:22 pm

दमोह. दमोह शहर व ग्रामीण अंचलों में कोयला की कमी बताकर अघोषित ब्लेक आउट किया जा रहा है। दमोह शहर में सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे 12 घंटे में बिजली का आना-जाना करीब 50 बार हुआ। जिसमें 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक कहीं-कहीं पॉवर हाऊस में काम चलने का बहाना बनाकर 1 से 2 घंटे तक लाइट की कटौती की गई।

कोयला संकट के साथ ही बिजली संकट गहराता जा रहा है। जैसे-जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, वैसे-वैसे बिजली गुल होने का सिलसिला चालू हो गया है। शहरी क्षेत्र में ट्रिपिंग के नाम पर हो रहे ब्लेक आउट से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिनके कम्प्यूटरीकृत कार्य बगैर इनर्वटर या जनरेटर के हो रहे हैं उन्हें बार-बार सिस्टम चालू बंद होने से कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बुधवार को जहां ट्रिपिंग 50 से अधिक बार हुई। वहीं कहीं इलाकों में पॉवर हाउस पर काम चलने की जानकारी देते हुए बिजली बंद रखी गई।

गांवों में 12 से 16 घंटे की कटौती

ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय बिजली की कटौती सामान्य तौर पर 12 से 16 घंटे के बीच हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात 12 बजे के बाद बिजली दी जा रही है, लेकिन ग्रामीण गर्मियों में खुले आसमान के नीचे सोते हैं, जिससे रात में बिजली की खपत नहीं होती है। सुबह से लेकर अंधेरा गहराने तक बिजली की आवश्यकता रहती है तब लाइट गुल हो रही है।

डिब्बी के उजाले में खाने बनाने विवश

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती पिछले एक माह से लगातार की जा रही है। जिससे शाम के समय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को खाना पकाने व अन्य रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए डिब्बी का उजाला करना पड़ रहा है। जिससे महिलाओं के आग में झुलसने की घटनाएं सामने आ रही हैं, अप्रेल माह में जिले में ऐसी दो घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी है, दूसरी महिला की जान बड़ी मुश्किल से बच सकी थी।

ट्रिपिंग से इलेक्ट्रानिक्स उपकरण खराब

ट्रिपिंग के नाम पर हुई अघोषित कटौती का खामियाजा लोगों को इलेक्ट्रानिक्स उपकरण खराब होने का उठाना पड़ रहा है। इसके साथ लोड शेड्यूल में अनियमित बिजली सप्लाई की जा रही है। जिससे शार्ट सर्किट की घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी लो-वोल्टेज तो कभी हाइ वोल्टेज से विद्युत सप्लाई की जा रही है।

Unannounced black out due to shortage of coal