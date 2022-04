सरकारी तालाबों से निकल रहा पानी, बगैर अनुमति खेतों में हो रही बोरिंग

प्रतिबंध नियमों का पालन नहीं, मशीनों की भी नहीं हो रही जब्ती

दमोह. दमोह जिला जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके तहत नवंबर माह से ही जिले में बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसके अलावा गर्मियों में सार्वजनिक जलस्रोतों से भी पानी निकालने पर प्रतिबंध है, लेकिन दोनों आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। खेतों में रात व दिन में बोरिंग मशीनें चलने की खबरें आ रही हैं। एक सप्ताह पहले कुम्हारी क्षेत्र से रात में खनन कराए जाने की तस्वीरें सामने आई थी, वहीं शनिवार को बटियागढ़ क्षेत्र से खेत में बोरिंग कराए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा आवासीय क्षेत्रों में भी रात के अंधेरे में बोरिंग मशीनें चलाई जा रही हैं। इन मशीनों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी राजस्व विभाग व पुलिस को सौंपी गई है।

तालाब के पानी से बन रहा वेयर हाउस

जबलपुर-हाइवे पर जबेरा व नोहटा के बीच जलहरी तिराहा पर एक वेयर हाऊस बनाया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए मगरई तालाब से पाइप लाइन द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। वेयर हाउस से तालाब की दूरी करीब 700 से 800 मीटर है। तालाब में मोटर पंप रख कर पाइप लाइन डालकर वेयरहाउस तक पानी पहुंचाया जा रहा है। शासकीय तालाब का पानी निजी कार्य मे उपयोग हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वेयर हाउस पूर्व जपं सीइओ का बताया जा रहा है।

ग्रीष्मकालीन खेती न करने का अनुरोध

दमोह जिले में भीषण जल संकट की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने किसानों से ग्रीष्मकालीन खेती न करने का आग्रह किया है, साथ ही सार्वजनिक तालाबों से निजी प्रयोग के लिए पाइप लाइन से पानी निकासी पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है, लेकिन दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार खबरें आ रही हैं। जिन नदियों व तालाबों में पानी शेष बचा है, उनका दोहन किया जा रहा है, जिससे आगामी दिनों में जल संकट की स्थिति बनेगी।

गर्मियों में खेतों में बोरिंग कार्य सुलभ

इधर किसानों के नजरिए से ध्यान दें तो गर्मियों में किसानों को खेतों में बोर कराना सुलभ होता है, क्योंकि बारिश व ठंड में फसलें लगी रहती हैं, जिससे बोरिंग मशीनों को खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। इसके अलावा किसान रबी सीजन की फसल बेचने के बाद रुपए हाथ में आने के बाद पहले अपने जरूरी काम कराते हैं, अब भले ही कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन वह आगामी परेशानियों को देखते हुए प्रतिबंध के दौर में अपने खेतों पर बोरिंग कराने के प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं।

Restriction rules are not followed, even machines are not being confiscated