वार्ड में नालियां न होने से सड़कों पर बह रहा पानी

पेयजल पाइप लाइन बिछाने में किया गया भेदभाव

दमोह. बजरिया वार्ड नं. 5 में इस पूरे वार्ड की छोटी नालियों के गंदा पानी मुख्य बड़े नाले के माध्यम से बाहर न किए जाने कारण स्थिति यह है कि छोटी नालियों में गंदा पानी जमा होने के कारण सड़कों से पानी बह रहा है। जो इस वार्ड को गंदा करने का मुख्य कारक है।

बजरिया वार्ड नं. 5 चैनपुरा हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। इस वार्ड का रिहायशी इलाका सुल्तानी मोहल्ला से कब्रस्तान, चमड़ा फैक्ट्री व बायपास चौराहा तक के क्षेत्र में आता है। इस वार्ड में छोटी नालियों की निकासी बड़े नाले में न होने के कारण वार्ड में ही गंदे पानी फैलने की समस्या होती है, यहां तक संकट मोचन के बगल वाली सड़क पर इस वार्ड की नाली में पानी का भराव और सफाई न होने से मुख्य सड़क से गंदा पानी बह रहा है। इस वार्ड में पक्की सड़कों का अभाव है। यहां सबसे ज्यादा भेदभाव की स्थिति नई पेयजल पाइप लाइन बिछाए जाने के मामले में हुई है। कहीं 4 इंची तो कहीं पर 6 इंची पाइप लाइन बिछाई गई है, जिससे एक बड़े हिस्से में जबसे कनेक्शन लगा है यहां पर पानी की एक भी बूंद पानी नहीं टपका है। जबकि यहां के रहवासियों ने बाकायदा नगर पालिका परिषद को शुल्क जमा किया है और वार्षिक कर में हर माह पानी उपयोग करने पर जलकर की रसीदें भी थमाई जा रही है। जबकि इस वार्ड के लोग मानते हैं कि पेयजल पाइप लाइन बिछाए जाने में भेदभाव के साथ भ्रष्टाचार भी किया है। कुछ वार्डों का मानना है कि नई पेयजल पाइप लाइन में भले ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन बजरिया वार्ड नं. 5 में यह योजना सुपर फ्लाप हो गई है। इस वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राहियों की किस्तें बकाया हैं। इस वार्ड की मुख्य समस्या का निराकरण नहीं किया गया है, यहां के बाद खेत व निजी जमीन लगती है, जहां से गंदे पानी की नालियां निकलकर बड़े नाले में नहीं मिल पा रही हैं। वहीं दूसरी ओर बायपास चौराहा के उस पार इस वार्ड के नाले की निकासी नहीं की गई है, जिससे इस वार्ड के चौरसिया मोहल्ला वाले हिस्से में पानी का भराव होता है। जिससे लोग काफी परेशानी होते हैं। यहां पर एक कुआं भी है जो नगर पालिका परिषद की पेयजल पाइप लाइन की पूर्ति न कर पाने से कुआं के पानी का उपयोग किया जा रहा है। यह वार्ड मुख्य सड़क से दोनों ओर गलियों में बसा हुआ है। अंदर की गलियों में सीसी रोड व पेवर ब्लॉक बिछाए जाने की जरुरत है।

प्रस्ताव डाले

वार्ड पार्षद हेमराज भैय्या का कहना है कि नीम से सीताराम, मानसींग दादा से गोरेलाल बड्डे, चतुर्भुज से कल्लूू अहिरवार, असगर से चिरौल तक, रामलाल सेन से संजू चौरसिया की चक्की तक, गोरेलाल की दुकान तक, हरगोविंद से बैजनाथ पंडित, बिहारी अठया से रामरतन चौरसिया तक सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण व नाली निर्माण के प्रस्ताव दिए गए हैं। बसंल धर्मशाला का जीर्णोद्धार व सामुदायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव भी हैं। इसके साथ ही जो नालियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, उनका निर्माण कराया जाना है।

Water flowing on the roads due to lack of drains in the ward