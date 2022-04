सतधरु का नहीं आया पानी, हाइवे किनारे पब्लिक स्टैंड से भर रहे पानी

ग्राम पंचायत को नपा का पब्लिक स्टैंड करा रहा पानी उपलब्ध

दमोह. दमोह शहरी सीमा से लगे आमचौपरा व मारूताल ग्राम पंचायत में बसे जबलपुर नाका क्षेत्र में पानी का संकट खड़ा हो गया है। प्रत्येक गर्मी यह इलाका जल संकट से जूझता है। यहां सतधरू परियोजना से पाइप लाइन से घर-घर पानी पहुंचाया जाना है लेकिन कार्य 2 साल की देरी से चल रहा है, जिससे इस गर्मी भी लोग पॉलीटेक्निक कॉलेज की दीवार से लगे पब्लिक स्टैंड से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं।

नगर पालिका परिषद द्वारा जबलपुर नाका क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए पॉलीटेक्निक कॉलेज के कुआं व टंकी से पब्लिक स्टैंड द्वारा पानी की व्यवस्था की गई थी, नगर पालिका परिषद की उदारता की वजह से लोगों को पानी उपलब्ध तो हो रहा है, लेकिन जबलपुर-सागर हाइवे के किनारे भारी ट्रॉफिक के बीच बच्चे, महिलाएं व पुरुष पानी भरते हुए नजर आते हैं।

3 किमी तक का सफर

जबलपुर नाका क्षेत्र कलेक्ट्रेट से शुरू होता है और नए बायपास से घूमते हुए अंदर ही अंदर लाडऩबाग क्षेत्र को कवर करता है। जिससे यह क्षेत्र करीब 3 किमी के दायरे में आता है। पब्लिक स्टैंड मैन सड़क पर पानी भरने के लिए कई लोगों को 3 किमी की दूरी तय करना पड़ रही है, जिससे शहरी क्षेत्र में भी लोग पानी के लिए लंबा सफर कर रहे हैं।

मार्च से परेशानी, अप्रेल में शुरू

जबलपुर नाका क्षेत्र में मार्च माह से ही भू-गर्भीय जल स्रोतों ने जवाब देना शुरू कर दिया था, जिससे लोग आसपास के कुओं या निजी टैंकरों से पानी खरीदकर काम चला रहे थे, पूरा मार्च माह निकलने व आधा अप्रेल निकलने के बाद नगर पालिका परिषद द्वारा पॉलीटेक्निक पब्लिक स्टैंड चालू किया गया है, जिससे अब लोग यहां से पानी भर रहे हैं।

कई क्षेत्रों में पाइप लाइन भी नहीं

सतधरू परियोजना पर काम चल रहा है, मारुताल व आमचौपरा के अंतर्गत आने वाले जबलपुर नाका क्षेत्र के कई मोहल्लों में अभी तक सतधरू परियोजना की पाइप लाइन भी नहीं पहुंची है, जिससे लोगों को भरोसा नहीं है कि आने वाले सालों में पानी मिल पाएगा।

पाइप लाइन बिछाने में लगेगा समय

ग्राम पंचायत के तहत जबलपुर नाका क्षेत्र भले ही शहरी क्षेत्र है लेकिन उसे राजस्व नक्शे में गांव का दर्जा मिला हुआ है। यहां पर लोगों ने खेतों के प्लाट लेकर अपने मकान बनाए हैं, जिसमें नाली व सड़क की प्लानिंग पूरे क्षेत्र में नहीं की गई जिससे वर्तमान बसाहट कुलियों का रूप ले चुकी है, जिससे यहां पाइप लाइन बिछाने में भी काफी समय लगने की संभावना जताई जा रही है।

