नलजल योजना पर लाखों खर्च के बाद नहीं मिल रहा पानी

एक माह से सूखी नलों की टोंटी

मडिय़ादो. हल्की गर्मी की शुरुआत के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण जल संकट की स्थिति दिखाई देने लगी है। मडिय़ादो के कस्बे में नलजल योजना

कस्बे में नलजल योजना का संचालन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप सैंकड़ों लोग गर्मियों की शुरूआत से ही जलसंकट से जूझने लगे हंै। लोग सारे काम छोड़ सुबह से शाम तक पानी की तलाश में भटकने लगे हैं। इसके बावजूद भी जिम्मेदारों को कोई परवाह नहीं सरपंच-सचिव से वार्डवासी कई बार शिकायत भी कर चुके है। इसके बावजूद कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया।

पानी की टंकी से ग्राम पंचायत के वार्डों में करने वाली पानी सप्लाई की मुख्य लाइन से करीब एक दर्जन कनेक्शन पंचायत द्वारा चहेतों के घर कर दिए परिणाम स्वरूप अंतिम छोर के रहवासियों ंके घर तक पानी पहुंचना बंद हो गया। जिसके चलते कस्बे के लोग परेशान है, वहीं तकनीकी खराबी के कारण भी कई वार्डो में नियमित पानी सप्लाई नहीं हो रहा। हर्ष सेन, प्र्रभा सेन, सूर्यांश पांडे सहित वार्ड के अनेक लोगों का आरोप है कि नलजल योजना के तहत हम लोगों ने कनेक्शन लिए हैं, जिसका मासिक भुगतान भी किया जाता है। इसके बावजूद वार्डवासियों के नलों में बीते एक महीना से पानी सप्लाई नहीं किया गया। जिस कारण हम लोग परेशान हो रहे हंै। वार्ड वासी निजी ट्यूवेलों पर आश्रित है वार्ड में एक हैंडपंप सार्वजिनक लगा हुआ है। वह भी जलस्तर कम होने के कारण रूक रूक कर पानी देने लगा है, जिसके चलते और भी परेशानी बड़ गई है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है। किसी को कोई परवाह नहीं है जो गलत है। ग्राम पंचायत मडिय़ादो अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी में भी लंबे समय से जल संकट बना हुआ है, ग्राम पंचायत के द्वारा लाखों खर्च कर नलजल योजना कॉलोनी तक पहुंचाई तो गई, लेकिन कॉलोनी तक पानी पहुंचाने में विफल रही। परिणाम स्वरूप कॉलोनी के करीब दो सैकड़ा परिवार बारह मास पानी की किल्लत से जूझते हंै। कॉलोनी वासियों की पीड़ा उस समय और बड़ जाती है, जब इनकी प्यास बुझाने वाला जंगली जलस्रोत जामुनझिरिया सूख जाती है। कॉलोनी से करीब आधा किमी दूरी पर जंगली झिरिया सूख चुकी है। हैंडपंप भी जलस्रोत कमने के कारण दम तोड़ चुके हैं। यहां के लोग कॉलोनी से एक किमी दूरी तक तय कर पानी की जुगाड़ करने मेें लग चुके हंै, जैसा कि हमेशा यह लोग करते आ रहे हैं।

मडिय़ादो अंचल पठारी व जंगली क्षेत्र में है। जहां पर गर्मी का सीजन आते ही भीषण जल संकट की स्थिति बनती है। जिसमें जंगल पहाड़ व दुर्गम रास्तों से लोगों को प्राकृतिक जलस्रोतों से पानी भरने के लिए विवश होना पड़ता है।

Water is not available after spending lakhs on Naljal scheme