नालियों में ही लगे पब्लिक स्टैंड पुरानी लाइन से जल सप्लाई

कुलियों की रोड खराब, बीच की नाली पर पुराने पत्थर

दमोह. पुराना बाजार नं. 1 जिसे महावीर वार्ड के नाम से भी जाना जाता है। काफी पुराना व घनत्व आबादी वाला इलाका है। पुराना वार्ड होने से कुलियों में बसे वार्ड में अनेक समस्याएं हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, यहां पुरानी लाइन से पेयजल सप्लाई होने से अभी भी नाली में ही पेयजल के पब्लिक स्टैंड लगे हैं, जहां से लोगों को पीने का पानी भरना पड़ता है।

पुराना बाजार नं. 1 वार्ड पुराना थाना सीएसपी कार्यालय से शुरू होता है, सिटीनल, सिंघई मंदिर, धर्मचंद्र जैन, 14 क्वार्टर शेंडये बजरिया ज्वाला माई चौराहा तक आता है। शहर का जैन बाहुल्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा समृद्ध लोगों के निवास हैं। वार्ड में सड़कों से लेकर नालियों पर लगातार अतिक्रमण होने से यह वार्ड संकरी कुलियों में तब्दील हो गया है, जहां पर एक बाइक ही एक बार में निकल पाती है दूसरी के लिए इंतजार करना पड़ता है। यहां पर पुरानी पेयजल पाइप लाइन से ही वर्तमान में पानी सप्लाई कराया जा रहा है। जिसमें कई जगह घरों में सीधे पानी नहीं पहुंचने के कारण लोगों ने नालियों में ही पब्लिक स्टैंड लगवा लिए हैं। नालियों में पेयजल पाइप लाइन खुली होने से बारिश में नालियां ओवरफ्लो होने की स्थिति में नालियों का पानी भी पेयजल में मिक्स होता है। इस वार्ड में पूर्व में पेवर ब्लॉक लगाए गए थे। कहीं-कहीं आधी सीमेंट कांक्रीट व आधे पेवर हैं। पेवर ब्लॉक उखडऩे से अब आवागमन में समस्या बन रही है। इस वार्ड में बीच में से भी नालियां निकाली गई हैं, रोड पार करने के लिए पक्की पुलिया न बनाते हुए चीप पत्थरों से काम चलाया जा रहा है। कई जगह अतिक्रमण की स्थिति के कारण नालियों की सफाई भी बाधित नजर आई। वार्ड के अंदर की मुख्य सड़कें जर्जर हो चुकी है।

सबसे पहले बिछाई गई राइजिंग लाइन

पुराना बाजार नं. महावीर वार्ड से ही सबसे पहले जुझारघाट परियोजना की पेयजल राइजिंग लाइन बिछाई गई थी। इसी वार्ड से नई जल योजना का शुभारंभ किया गया था, लेकिन नई पाइप लाइन से अभी तक जल सप्लाई नहीं की जा रही है। पाइप लाइन बिछाए जाने के लिए सड़कों खोदी गईं, नालियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो सालों बाद भी नहीं सुधरी हैं, जिससे वार्डवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

3 दिन में सड़क का काम शुरू कराएंगे

वार्ड पार्षद विक्की सेन का कहना है कि वर्तमान में सड़कों व नालियों की समस्या अहम हैं। हमनें 2 नालियों व 4 सड़कों के प्रस्ताव डाले हैं। इसके साथ ही सिटीनल जैनधर्मशाला के पास पुलिया का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। तीन दिन के अंदर आवश्यक सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के तहत हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराना व पेंशन सहित अन्य सुविधाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।





Water supply from public stand old line installed in drains