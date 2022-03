दमोह कृषि उपज मंडी में नहीं होती गेहूं की खरीदी

पथरिया कृषि उपज मंडी प्रतिदिन पहुंच रहा 2 हजार क्विंटल गेहूं

दमोह. दमोह की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा गेहूं का एक भी दाना नहीं खरीदा जा रहा है कि जबकि जिले की पथरिया कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन 2 हजार क्विंटल गेहूं की खरीदी हो रही है और यहां भाव 2125 रुपए मिल रहे हैं।

दमोह जिले में गेहूं के मामले में दो व्यापारियों का सिंडीकेट ही पूरे जिले के गेहूं पर कब्जा किए हुए है। इनके ऊपर राशन का गेहूं खरीदे जाने के आरोप लगते रहे हैं। जिनके द्वारा अपने ठिकानों पर ही गेहूं की खरीदी की जाती है। दमोह कृषि उपज मंडी में सालों से केवल 2 व्यापारी ही पंजीबद्ध हैं। गेहूं की आवक बढ़ाने व व्यापारियों के पंजीयन को बढ़ावा न दिए जाने से रबी सीजन में दमोह मंडी में गेहूं का एक भी दाना बिकने नहीं पहुंचता है। जिससे अधिकांश किसानों को अपने घर पर ही गेहूं औने-पौने दामों या समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर कई परेशानियां झेलते हुए जमा करना पड़ता है।

गेहूं को नहीं मिला बढ़ावा

किसान संगठनों का कहना है कि खासतौर पर दमोह कृषि उपज मंडी दमोह में गेहूं को कभी बढ़ावा नहीं मिला है, जब मंडी के पास पूर्ण अधिकार थे, तब भी दमोह में गेहूं की नीलामी नहीं कराई जाती थी। केवल दो व्यापारी पंजीबद्ध हैं, जो गेहूं को अपनी मनमाफिक कीमत पर क्रय करते हैं और ऊंची कीमतों पर बाहर मेंदा मिलों को भेजते हैं। जिनकी दुकानों पर गेहूं पहुंचने पर मंडी से कागजात तैयार कर दिए जाते हैं।

नीलामी से होता है किसान का फायदा

किसान संघों का मानना है कि जब किसान अपनी उपज कृषि उपज मंडी लेकर जाता है तब व्यापारियों में प्रति स्पर्धा होती है तो किसान को वाजिब दाम मिलते हैं। व्यापारी द्वारा शीघ्र भुगतान कर दिया जाता है जिससे किसान अपनी जरुरतें पूरी कर लेता हैं, लेकिन दमोह कृषि उपज मंडी क्षेत्र के गेहूं उत्पादक किसानों के लिए केवल दो विकल्प हैं, या व्यापारी की कीमत पर अपनी उपज दे या समर्थन मूल्य पर दे, उसके पास तीसरा विकल्प नीलामी का नहीं है।

पथरिया में खरीदी तो दमोह में क्यों नहीं

किसान संगठनों का कहना है कि दमोह जिले में ही पथरिया कृषि उपज मंडी में गेहूं की खरीदी होती है, इसके अलावा पूरे प्रदेश की जिला मुख्यालय की मंडियों पर गेहूं की खरीदी की जाती है, लेकिन पूरे प्रदेश में दमोह जिला ही एक ऐसा जिला है जिसके जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी पर गेहूं खरीदी नहीं जाती हैं। जिस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है।

