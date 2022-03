वनभूमि पर चल रहा था अर्थमूवर व अन्य वाहन

वन विभाग ने पकड़ा तो छुड़ाकर ले गए

तेंदूखेड़ा. सरकार ने नरेगा योजना भले ही मजदूरों के लिए बनाई हो लेकिन इसका लाभ अर्थमूवर, डंपर व ट्रैक्टर मालिकों को ही पहुंच रहा है। हाथों के काम मशीनों से कराए जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें नरेगा के कार्य के लिए अर्थमूवर वन विभाग की सीमा में कार्य कर रहा था अन्य वाहन लगे हुए थे, वन अमले ने कार्रवाई की तो दबंगई से वाहन छुड़ा कर ले गए।

तेंदूखेड़ा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बैलवाड़ा के गांव मानपुरा में खिरखा वाली तलैया का जीर्णोद्धार मजूदरों से कराया जाना था। ग्राम पंचायत द्वारा यह कार्य न कराते हुए वन भूमि की सीमा के अंदर अर्थमूवर से खुदाई शुरू करा दी और मिट्टी ढोने ले लिए चार ट्रैक्टर लगा दिए गए। इसकी सूचना वन अमले को लगी। तेंदूखेड़ा रेंजर ऋषि प्रजापति वन अमले के साथ मौके पर पहुंचे। जब रेंजर ने नक्शा से मुआयना किया तो तलैया उनकी हद में बन रही थी, जिस पर उन्होंने अवैध खनन की कार्रवाई करते हुए जैसे ही वहां मौजूद अर्थमूवर और चार ट्रैक्टरों को पकडऩे की कार्रवाई शुरू की तो दो ट्रैक्टर चालक मौके से भाग खड़े हुए। वन अमले ने एक अर्थमूवर व दो ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया।

सैंकड़ों गांव वालों ने रोका रास्ता

मंगलवार की रात्रि 10.30 बजे वन अमला जब्त अर्थमूवर व ट्रैक्टरों को अपने साथ ला रहा था, उसी दौरान सैंकड़ों गांव वाले एकत्रित हो गए। वनकर्मियों को घेरकर वाद-विवाद करने लगे। इसी का फायदा उठाकर जब्त किए गए अर्थमूवर व ट्रैक्टरों को उठाकर ले गए। जिसकी सूचना तत्काल वनकर्मियों को दी गई, लेकिन तेंदूखेड़ा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर बुधवार की सुबह तेंदूखेड़ा रेंजर को थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी पड़ी। इसके बाद वन अमला व पुलिस ने मौका मुआयना किया लेकिन वाहन गायब थे।

ग्राम पंचायतों में फिर मनमानी शुरू

ग्राम पंचायतों में फिर मनमानी व राशि के हड़पने का खेल शुरू हो गया है, गर्मियों में मजदूरों के लिए काम देने के लिए पूरे जिले में काम निकाले गए हैं, लेकिन सभी जगह मशीनों से कार्य किए जा रहे हैं। फर्जी मस्टर रोल भरे जा रहे हैं। जिससे ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनके पास अर्थमूवर, ट्रैक्टर व ट्रॉली हैं उनको लाभ दिया जा रहा है। लेबर मैनेजमेंट में गड़बड़ी लगातार की जा रही है, जिसमें सरपंच, सचिव, उपयंत्री, एसडीओ व सीइओ की सीधी मिलीभगत चल रही है।

