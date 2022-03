अवैध दुकानों को हटाने पहुंचा अमला तो दुकानदार बैठ गए धरने पर

अतिक्रमित जमीन पर बनी डबल स्टोरी दुकानें किसी ने नहीं भरा जुर्माना

दमोह. दमोह शहर की 65 प्रतिशत व्यवसायिक बसाहट शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर की गई है। ऐसा ही मामला एवरेस्ट लॉज से लेकर बस स्टैंड तक की दुकानों का है, जिन पर सालों से अतिक्रमण है, लेकिन आज तक अतिक्रमणकारियों न तो जुर्माना भरा है और न ही अतिक्रमण हटने दे रहे हैं।

सोमवार को सुबह से ही प्रशासन ने करीब 50 से अधिक अवैध दुकानों को ढहाने के लिए एवरेस्ट लॉज व बस स्टैंड के मुहाने पर बैरीकेट लगाकर तैयारी शुरू कर दी थी। इधर दुकानदार भी विरोध की तैयारी करने लगे थे। जैसे ही दमोह तहसीलदार डॉ. बबीता राठौर अतिक्रमण विरोधी दस्ता व बुल्डोजर लेकर पहुंची तो दुकानदार बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान दुकानदारों का नेतृत्व कर रहे जिला व्यापारी महासंघ के जिलाध्यक्ष संजय यादव ने विरोध शुरू कर दिया। इस संदर्भ में कलेक्टर से मिलने का अनुरोध किया गया। कलेक्टर को जगह परिवर्तन के अधिकार होने की जानकारी देते हुए पहले कलेक्टर से मिलने फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की बात कही गई। इधर अतिक्रमण विरोधी दस्ता भी मौके पर अड़ा रहा। इसके बाद दुकानदारों ने कहा कि वह पहले कलेक्टर से मुलाकात करेंगे, वही निर्णय करेंगे।

कलेक्टर से मिलने पहुंचे दुकानदार

सभी दुकानदार कलेक्टर एसकृष्ण चैतन्य से मिलने और उनसे अतिक्रमण न हटाए जाने का निवेदन किया गया। बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने दुकानदारों की बात सुनी है। इसके बाद वह अपना निर्णय देंगे। अभी फिलहाल कलेक्टर आगे क्या कार्रवाई करेंगे, यह जानकारी नहीं लग पाई है।

राजस्व विभाग देता रहा ढील

दरअसल एवरेस्ट लॉज से बस स्टैंड तक के 50 से अधिक दुकानदार सालों से अतिक्रमण किए हुए हैं। जब-जब अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई हुई है तो यहां भी नोटिस मिलते रहे हैं, लेकिन पूर्व से राजनीतिक प्रश्रय के चलते राजस्व विभाग की ओर ढील मिलती रही है। जिससे जबसे अतिक्रमण कर दुकानें बनाई गई हैं, तब से एक भी दुकानदार ने जुर्माना तक जमा नहीं किया और ये दुकानदार पट्टे की लगातार मांग करते रहे हैं।

पहले 15 हजार अब एक लाख जुर्माना

दुकानदारों को जब भी हटाने आई तो उन्होंने राजनीति का सहारा लिया, अतिक्रमण विरोधी दस्ते को कार्रवाई से रोकने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लिया, जिससे दुकानें नहीं हट पाईं। इन दुकानदारों का पहले जुर्माना भी बनाया गया जिसमें अधिकत्तम जुर्माना 15 हजार रुपए बनाया गया लेकिन दुकानदारों द्वारा ही इसमें भी भेदभाव का आरोप लगाया था। जिसके बाद कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार जुर्माना का हिसाब बना तो अब प्रत्येक दुकानदार पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना हो गया है। एक भी दुकानदार द्वारा जुर्माना भी जमा नहीं किया गया है।

रोड किनारे जमीन के नहीं मिल सकते पट्टे

एवरेस्ट लॉज से लेकर बस स्टैंड तक जिस हिस्से में अवैध अतिक्रमणकारी काबिज हैं, वहां आगे से मुख्य सड़क निकली हुई है, पीछे एमएलबी स्कूल व जिला अस्पताल का हिस्सा आता है। जिससे शासकीय प्रयोजन व भविष्य में चौड़ीकरण को लेकर यहां के पट्टे भी नहीं दिए जा सकते हैं, जिससे इतने सालों में राजनेताओं ने इन्हें प्रश्रय तो दिया है, लेकिन दस्तावेजी प्रश्रय अब तक न मिल पाने से अतिक्रमणकारी बने हुए हैं।

When staff reached to remove illegal shops, shopkeepers sat on dharna